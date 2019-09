Alin Voinea şi Alin Stoean, doi prieteni buni, rivali la „Chefi la cuţite”! „Eu eram bucătar, iar el ajutor de bucătar. Îl enervează asta și acum”

Alin Paul Voinea și Alin Stoean, doi prieteni buni care au lucrat împreună într-o bucătărie din Constanța, au venit să se întreacă la „Chefi la cuțite”, să demonstreze care dintre ei este cel mai bun în bucătărie.

„Eu și Alin Stoean am lucrat împreună în aceeași bucătărie. Am făcut o echipă foarte bună, am făcut lucruri frumoase și s-a păstrat o prietenie între noi”, a explicat Alin Paul Voinea, în vârstă de 29 de ani.

„Am venit pentru că sunt curios de experiență. Nu am un target. O să lăsăm lucrurile să vorbească de la sine”, a precizat el.

Prietenul lui, Alin Stoean, are vârsta de 24 de ani, și a fost înscris la emisiune de Alin Paul Voinea. „Eu mă consider pe mine mai bun. Unde lucram noi, eu eram bucătar, iar el ajutor de bucătar. Îl enervează asta și acum”, a ținut să spună el.

Pasiunea lui Alin Stoean, născută din nevoia unui copil lăsat singur de părinții care au plecat în Italia

Alin Stoean a povestit că pasiunea lui pentru bucătărie a început la vârsta de 15 ani, când a ajuns în Constanța, singur într-o chirie.

„Părinții mei au plecat în Spania când aveam 12 ani, iar eu am rămas aici să îmi continui studiile. Mergeam la școală, îmi găteam, îmi spălam. În bucătărie îmi găseam alinare, într-un fel sau altul. După ce am terminat liceul nu am mai vrut să merg la facultate, ci am ales drumul spre bucătărie”, a explicat el.

La primul loc de muncă, ca ajutor de bucătar, nu i-a fost ușor. Îi venea să plângă în fiecare seară. Ulterior, la un alt loc de muncă, a fost angajat ca bucătar. Lucrează de la 18 ani.

Chefii s-au arătat impresionați de ambiția lui de a învăța bucătărie.

Alin Paul Voinea, de la navigație la bucătărie

Povestea lui Alin Paul Voinea este diferită. A avut o carieră ca navigator, după care s-a gândit să se reprofileze, spre dezamăgirea părinților lui.

„Am fost navigator înainte de a mă apuca de gătit. Am terminat Universitatea Maritimă din Constanța. Am urmat cariera respectivă ani buni. Am făcut un voiaj maritim undeva la 11 luni și de acolo a urmat varianta fluvială, unde am petrecut mai mult timp. Ușor-ușor, din nevoie, am luat din atribuțiile unui bucătar. Când am renunțat la navigație, părinții mei nu au fost foarte receptivi la ideea că eu vreau să fiu bucătar, dar ușor-ușor au început să mă sprijine. Primul gest a fost făcut de tata – anul trecut, de Crăciun, mi-a luat o carte de bucate”, a povestit concurentul „Chefi la cuțite”.

Dacă Alin Stoean a ales să gătească un mușchiuleț de miel cu piure de păstârnac, dovlecel zucchini, și o reducție de vin roșu, Alin Paul Voinea a pregătit cotlete de berbecuț cu o salată de legume la grătar și un cuscus după o rețetă „puțin mai specială”.

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite - sezon special se văd exclusiv pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/Luarcdv. Disponibil pe SmartTV, smartphone, tabletă sau computer. Intră acum și vezi!

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube