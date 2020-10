Anghel Adrian i-a uimit pe jurații „Chefi la cuțite” cu dezvăluirile sale: „Am avut 188 de kilograme”

„Eu în această competiție mă văd intrând într-o echipă fiindcă preparatul meu este unul deosebit. Voi face un ton în crustă de polen, cu salată de microplante și cu piure de mazăre”, a dezvăluiit concurentul, extrem de sigur de potențialul său.

După ce a terminat de gătit, acesta a privit cu mult interes degustarea făcută de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. La prima vedere, cei trei nu au părut impresionați de mâncarea din farfurie.

Apoi, ușile s-au deschis și acesta și-a făcut apariția în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”. Anghel Adrian a început apoi să ofere mai multe detalii despre numeroasele joburi pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar și despre faptul că a ajuns să cântărească 188 de kilograme. După ce s-a operat, acesta a slăbit enorm și a descoperit pasiunea pentru gătit.

„Am făcut karate de performanță și diferite sporturi de semicontact. Aveam 17 ani când am ieșit cu prietenii pe afară, ei aveau niște certuri cu alți băieți. M-am dus cu ei, am intrat peste persoanele respective și le-am bătut. Nu credeam că e așa grav. Am ajuns la secția de poliție, eram acuzat de tâlhărie. Persoana nu a recunoscut adevărul, prietenii au dat vina pe mine și am fost închis la penitenciarul de minori din Craiova. A fost destul de greu, eram un puști la vârsta respectivă. În acei doi ani în care am fost închis m-a întărit”, a mărturisit concurentul, spre marea surpriză a celor trei jurați.