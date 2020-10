Bella Santiago, apariție savuroasă în emisiunea „Chefi la cuțite”! Cu cine este căsătorită

Am aflat de la Bella Santiago cu cine este căsătorită și faptul că are o fetiță în vârstă de zece ani, care stă în România abia de un an, dar vorbește limba română chiar mai bine decât celebra sa mamă! Copila s-a îndrăgostit de țara noastră și spune că nu mai vrea să se întoarcă în Filipine.

„A zis că România e mai frumoasă decât Filipine și că nu mai vrea să se întoarcă acolo, că vrea să rămână toată viața ei aici. Mie bunica mi-a zis că atunci când gătesc trebuie să cânt, ca să iasă mâncarea bună”, a dezvăluit frumoasa Bella Santiago, în timp ce a pregătit o rețetă specială de mâncare filipineză, extrem de iute, numită Bicol express!

Plină de emoții, concurenta a dezvăluit că abia așteaptă să vadă ce părere vor avea Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu despre preparatul său care conține „doar” zece ardei iuți! Așadar putem spune că urmează o degustare cu senzații tari pentri cei trei jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”!

