Cartofi noi la cuptor. Rețetă simplă cu mărar și usturoi

Am tăiat apoi totul în rondele de un centimetru și am pus totul într-o tavă cu hârtie de copt. Deasupra am presărat câteva linguri generoase de ulei, câțiva căței de usturoi decojit și sare, după gust.

Am băgat tava cu cartofi noi la cuptor și am dat focul potrivit de tare, lăsând totul la făcut timp de 20-30 de minute.

La final am presărat niște mărar tocat fin și rețeta noastră de cartofi noi la cuptor cu usturoi a fost gata!

Poftă bună!