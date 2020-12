Câștigătorul „Chefi la cuțite”, de urgență la spital! Ce a pățit Ionuț Belei și ce i-au zis medicii

citește și: Cine e Ionuț Belei, câștigătorul sezonului 8 „Chefi la cuțite”! De ce a fost un concurent unic în istoria show-ului

„Dimineață, când am vrut să mă întorc acasă, la Cluj, în aeroport am ajuns să rămân oarecum fără aer și m-am speriat puțin. Atunci, cei de la control au chemat medicii și mi-au spus că am avut un junghi cardiac. Mi-au și spus medicii de aici de la Spitalul Elias faptul că s-a întâmplat totul din cauza stresului și din cauza lipsei de somn. Vreau să vă zic și celor de acasă, mamă, tată, Sabi, că sunt bine. Am făcut și testul Covid și sunt bine și mă bucur că nu am pățit nimic grav.

Câștigătorul emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 8 a povestit în detaliu ce simptombe a avut și prin ce situație a trecut, pas cu pas. Tânărul însă a mulțumit medicilor și susținătorilor pentru îngrijiri și pentru gândurile bune.

Cum se simte acum Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite”, sezonul 8

Apoi, Ionuț Belei, câștigătorul trofeului de 30.000 de euro, a fost invitat în emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars pentru a vorbi mai multe despre momentele de panică prin care a trecut, atunci când i s-a făcut rău la aeroport.