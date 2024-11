Cât de mult s-a schimbat și ce face acum Cristian Boca, fostul concurent din sezonul 8 Chefi la cuțite. Interviu emoționant

Cristian Boca, fostul concurent din sezonul 8 Chefi la cuțite, a oferit un interviu în exclusivitate pentru a1.ro după patru ani de la Finala show-ului culinar. Iată cum arată și cu ce se ocupă astăzi.

Cristian Boca se numără printre concurenții din sezonul 8 Chefi la cuțite care au cucerit simpatia publicului. Tânărul a pășit în platoul show-ului culinar cu un preparat spectaculos, care a reușit să-i impresioneze pe jurați.

Mai mult, Cristian Boca a convins un chef să-i ofere cuțitul de aur. Parcursul său în emisiune a fost de-a dreptul spectaculos. Acesta a demonstrat în nenumărate rânduri că locul lui este la bancul de lucru, alături de cei mai buni bucătari.

Abilitățile sale în arta culinară au fost scoase în evidență cu ajutorul preparatelor spectaculoase pe care le-a realizat de-a lungul show-ului culinar. Deși se numără printre concurenții cu experiență în bucătărie, Cristian Boca a fost eliminat de la Chefi la cuțite sezonul 8 înainte de Marea Finală.

Ce face și cum arată acum Cristian Boca, la 4 ani de la finala Chefi la cuțite sezonul 8

Într-un interviun, în exclusivitate pentru a1.ro, Cristian Boca a vorbit despre cât de mult s-a schimbat viața lui după participarea în sezonul 8 Chefi la cuțite. La scurt timp de la ieșirea din concurs, acesta a luat decizia de a-și da demisia din restaurantul în care lucra.

„Nu am câștigat Chefi la cuțite sezonul 8, dar am câștigat mult mai mult de atât. Am câștigat o comunitate de oameni extraordinari de care sunt super mândru și le sunt extrem de recunoscător. Deci când vine vorba despre emisiune și oameni mă emoționez mult. Sunt legat emoțional de Chefi la cuțite deoarece această emisiune mi-a oferit foarte multe. Mi-a îndeplinit visul de a fi liber și de a face exact ceea ce îmi doresc eu. Asta fac deja de trei ani și parcă fiecare zi e un vis, trăiesc un vis. E un sentiment unic.

(...) Mă uit, poate, o dată la două luni la clipurile de la Chefi la cuțite. Simt că mă emoționează și îmi plac foarte mult. Totul a fost perfect! După Chefi la cuțite am rămas cu 40 de mii de urmăritori pe Instagram. Am primit această rampă de lansare.”, a povestit Cristian Boca.

„Am devenit creator de conținut, că nu-mi place să zic influencer. M-am decis că o să încep să filmez, să editez și să-mi fac un studio unde să creez rețete. În 2024, nu toți bucătarii trebuie să gătească într-un restaurant. Asta e dovada vie că se poate și în online, așa poți să ajungi la milioane de oameni. (...) M-am întâlnit cu foarte mulți oameni care mă admiră și este un sentiment unic ca lumea să te recunoască pe stradă. M-am întors înapoi în orașul meu natal, aici am familia și prietenii. Am început să renovez o casă veche de 60 - 70 de ani, de la munte”, a mai completat fostul concurent de la Chefi la cuțite sezonul 8.

