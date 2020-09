Cătălin Scărlătescu și-a dezvăluit rețeta secretă de șnițele: „Dacă o brevetam, milionar eram azi”

citește și: Gina Pistol, exasperată de Florin Dumitrescu! Ce i-a făcut acesta: „Mă disperi”

Cătălin Scărlătescu, în schimb, a ales să facă niște delicioase crochete de pui, după o rețetă proprie, folosind un ingredient secret!

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui, rețeta asta era bestseller la noi pe terasă. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo și am dat cu ea de perete și de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea și mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obținut. Așa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci eram milionar azi”, a povestit Cătălin Scărlătescu despre un aspect din trecutul său, mai puțin cunoscut fanilor „Chefi la cuțite”.

Urmărește clipul video de mai sus din sezonul 8 „Chefi la cuțite” ca să savurezi momentul!