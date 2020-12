Ce a pățit Robert Vasiliu (Ragnar) după ce a părăsit „Chefi la cuțite”! Fanii au încercat să-l ajute

În acest sezon, Cătălin Scărlătescu a părut să aibă norocul de partea lui și a câștigat cele mai multe probe de gătit pe echipe. Nu la fel de norocos a fost însă Sorin Bontea, fiindcă juratul emisiunii „Chefi la cuțite” a părut că este „abonat” la duel.

Un moment complet neașteptat a fost atunci când, în ediția 40 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul) a primit cel mai mic punctaj pentru rețeta pregătită la proba de duel.

În mod inevitabil, acesta a fost eliminat din îndrăgita competiție culinară, spre marea dezamăgire a fanilor care i-au urmărit spectaculoasa evoluție. La scurt timp, acesta a postat un mesaj emoționant pentru susținătorii săi.

„Să nu îți pară rău pentru mine, căci drumul meu nu se termină aici... Bucură-te cu mine că am avut ocazia să ajung până aici, să cunosc atâția oameni cu care împărtășesc aceeași pasiune, oameni pasionați, frumoși și buni, să învăț lucruri noi... Niciodată nu am avut parte de o așa experiență... a fost ceva unic și frumos...

A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea !! Eu nu am pierdut! Din contră... am câștigat. Am câștigat niște prieteni pe viață !! Cel mai mare câștig al meu”, a transmis Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul) pe pagina sa oficială de Instagram.

La scurt timp după aceea se pare că fostul concurent din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a rămas fără acces la conturile paginilor sale de socializare, după ce cineva i le-ar fi spart. Robert Vasiliu a cerut ajutorul fanilor, dar și al prietenilor săi precum Cătălin Rizea, pentru a afla ce soluții are la dispoziție pentru a-și recupera accesul. Așa cum era de așteptat, mesajul postat de Ragnar Vikingul a făcut senzație și a devenit imediat viral.