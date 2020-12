Ce a făcut Ragnar de la Chefi la cuțite de Sfântul Nicolae. Imaginea care i-a încântat pe urmăritorii săi

Robert Vasiliu a fost eliminat d ela Chefi la cuțite

În ediția 40 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” Ragnar a fost eliminat, în urma unei întorsături neașteptate. „E o despărțire grea, pentru că simt că îi las la greu. E destul de greu momentul pentru mine pentru că simt că am ratat ceva”, a spus Ragnar după eliminare.

Cu toate că după eliminare Ragnar a spus că regretă plecarea, acesta privește acum partea bună a experienței pe care a trăit-o.

Robert Ragnar, despre Chefi la cuțite: A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea

„Să nu îți pară rău pentru mine, căci drumul meu nu se termină aici...

Bucură-te cu mine că am avut ocazia să ajung până aici, să cunosc atâția oameni cu care împărtășesc aceeași pasiune, oameni pasionați, frumoși și buni, să învăț lucruri noi...

Niciodată nu am avut parte de o așa experiență... a fost ceva unic și frumos...

A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea !!

Eu nu am pierdut !

Din contră... am câștigat

Am câștigat niște prieteni pe viață !!

Cel mai mare câștig al meu”, a transmis Robert Ragnar pe Instagram.

Robert Vasiliu, despre participarea la Chefi la Cuțite: Vreau să-mi demonstrez mie ce pot să fac

Robert Vasiliu are 25 de ani și de 5 ani este bucătar. A venit în sezonul 8 al competiției Chefi la Cuțite, a obținut 3 cuțite în audiții și ulterior un loc în echipa „Carourilor” lui chef Scărlătescu.

„Îmi iubesc meseria. Efectiv nu pot să dorm noaptea. Pe o parte văd dormitorul și când mă întorc pe cealaltă parte sunt frigiderul, aragazul, mă trezește sunetul din casa de marcat”, a povestit Robert la audițiile Chefi la Cuțite.

„Am vrut să vin de mai multe ediții la Chefi la Cuțite, doar că nu am avut curajul necesar”, a completat acesta mărturisind că se teme să fie în lumina reflectoarelor.

CItește și: Maria Șandru de la „Chefi la cuțite”, poze de familie! Cum arată soțul și cei doi copii ai concurentei

Robert a făcut liceul de sculptură, apoi a făcut studii de tehnică dentară și ulterior s-a apucat de bucătărie.

„Pasiunea mea pentru bucătărie a fost de mic. Eram gurmand, îmi plăcea să mănânc și trebuia să știu și eu să fac. În competiția asta sunt eu cu mine. Vreau să-mi demonstrez mie ce pot să fac”, a mărturist Robert Vasiliu.