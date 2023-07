Ce anunț a făcut Nina Hariton după ce a câștigat sezonul 11 Chefi la cuțite. Cu ce performanță se mândrește: „A fost greu”

Nina Hariton a reușit o performanță de invidiat după ce a câștigat sezonul 11 Chefi la cuțite. Aceasta a făcut anunțul în mediul online, unde este destul de activă. Hai să vezi despre ce este vorba.

Nina Hariton se numără printre câștigătorii Chefi la cuțite. Concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a impresionat pe toată lumea cu preparatele sale în sezonul 11 al show-ului culinar, fapt care a dus-o mai aproape de marele premiu.

Parcursul său a fost unul senzațional. La probele individuale, Nina Hariton se afla printre concurenții cu cele mai bune note. Talentul său în arta gastronomiei și perseverența au contribuit la victoria ei din emisiune.

În Marea Finală a sezonului 11 Chefi la cuțite au intrat câte un reprezentant din fiecare echipă a chefilor. Laurențiu Neamțu al lui chef Florin Dumitrescu, Nina Hariton a lui chef Sorin Bontea și Paul Tudosesu al lui chef Cătălin Dumitrescu au pus în joc toate strategiile pentru a câștiga trofeul.

Citește și: Nina Hariton a recunoscut ce relație există între ea și Constantin Onuț, de fapt. Ce a dezvăluit după Chefi la cuțite sezonul 11

A fost o luptă aprigă între toate cuțitele de aur ale juraților, însă Nina Hariton a dovedit tuturor că de pricepută este în bucătărie. Concurenta lui chef Sorin Bontea a fost desemnată câștigătoare de Gina Pistol.

Ce anunț a făcut Nina Hariton la scurt timp de la Finala sezonului 11 Chefi la cuțite

La scurt timp de la Finala sezonului 11 Chefi la cuțite, Nina Hariton le-a dat prietenilor săi de pe Instagram o veste neașteptată. Se pare că aceasta a reușit o performanță pe care și-o dorea de mult.

Astfel, concurenta lui chef Sorin Bontea a scris o carte care urmează să fie disponibilă pentru comenzi online din data de 11 iulie. Aceasta a transmis un mesaj emoționant la descrierea unei imaginii cu lucrarea sa.

„Cartea mea! Dragostea mea pentru bucătărie și pentru voi este aici, în fața voastră. Cu tehnici, rețete și secrete din bucătăria mea și din bucătăria franceză, rețete pe care le-am învățat în zeci de ani și pe care le-am exersat de sute de ori pentru prieteni, familie, pentru oameni îndrăgostiți de gastronomie ca mine.

Citește și: În ce relații au rămas Nina Hariton și Pablo de la Chefi la cuțite, după ce concurentul echipei negre a luat-o pe Monica în Finală

A fost greu, am început cu entuziasm, am continuat cu pasiune și am muncit cu gândul, cu mâinile, cu sufletul iar azi a venit momentul să vă arăt cum cuvintele strânse au prins contur, culoare și gust. Astăzi sunt mândră să vă anunț - Am prima carte pregătită, carte care va fi disponibilă pentru comenzi online din 11 iulie și ulterior o să o găsiți și în librării. Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru că ați ales să porniți în această călătorie alături de mine.”, a scris ea pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacțiile oamenilor din mediul online nu au întârziat să apară. Unii au felicitat-o în timp ce alții i-au spus că prețul cărții sale este unul destul de mare.

„Felicitări! Tocmai mi-am achiziționat cartea, de-abia aștept să o primesc!”, „Cât de tare!!! Felicitări!” sau „Felicitări pentru această carte minunată! Va fi o adevărată inspirație pentru toate gospodinele”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.