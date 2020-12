Ce mesaj a postat Alberto Chelu despre Maria Șandru, după finala „Chefi la cuțite”! Fanii au fost uimiți

citește și: Cum a reacționat Roxana Blenche, când a aflat că Ionuț Belei e câștigătorul „Chefi la cuțite”

„Soția mea a venit la mine, a reușit să se angajeze, dar nu a reușit să se adapteze. A decis să se întoarcă, eu am rămas pentru experiență. Aș fi vrut să rămân acolo mult mai mult, dar era vorba de soția mea și nu puteam să stau departe de ea. Am vrut să îmi dau demisia, dar șefii mi-au zis să îmi iau o pauză, oricât am nevoie. Ei mă așteaptă acolo, dar nu știu ce să spun, dorința mea e să rămân în țară”, a dezvăluit atunci Alberto Chelu.

Alberto Chelu și Maria Șandru, în sezonul 8 „Chefi la cuțite”

Și un motiv în plus pentru a sta în România a fost atunci când Florin Dumitrescu i-a recunoscut talentul și i-a oferit acestuia cuțitul său de aur, ce-i dădea dreptul să ajungă direct în echipa juratului „Chefi la cuțite”.