Scrisoarea lui Vlăduț Manoliu, după Finala Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit concurentul despre conflictele cu Ionuț Belei

Vlăduț Manoliu: Se pare că bucătarii buni pot găti împreună indiferent de câte prosoape le stau în cale

„Ionuț, mă bucur că am putut să fiu alături de tine în Marea Finală. Mă bucur că am reușit să îmi fac magia și să te ajut să câștigi.

Se pare că bucătarii buni pot găti împreună indiferent de câte prosoape le stau în cale. Știi tu ce zic.

Noi știm că bucătăria nu este despre mâncare și atât. Bucătăria este despre pasiune, despre a lăsa deoparte orgolii, este despre dragostea pentru mâncare și despre sentimente așezate pe farfurie sub formă de fine dining”, a transmis Vlăduț Manoliu.

Vlăduț Manoliu d ela Chefi la cuțite: „Bucătăria este despre oameni”

Vlăduț a descris ce înseamnă pentru el bucătăria.