Mesajul Mariei Șandru, după Finala Chefi la cuțite, sezonul 8: „Vă cer iertare dacă v-am deranjat”

„Azi am închis un capitol din cartea vieții mele, nu sunt deloc supărată am cunoscut atâția oameni faini, am avut onoarea să gătesc cu oameni minunați, pentru oameni minunați și ce să zic, am închis capitolul dar nu cartea începe capitolul 2 din viața mea, acum vreau să mă dedic familiei mele, copilaș̦ilor mei, soț̦ului mei, părinților mei, tuturor persoanelor care sunt aproape de mine.... și totuși la sfârșit în finală mea am vrut să fie toți cei pe care i-am ales, să fie în farfurie, să lucreze pentru ei.

Ce a transmis Maria Șandru, după Finala Chefi la cuțite. Pentru c eși-a cerut iertare finalista

Maria Șandru a ieșit în evidență ca urmare a limbajului său colorat. De-a lungul sezonului 8 Maria s-a exprimat așa cum a simțit, ceea ce i-a amuzat pe unii dintre colegi.

Maria Șandru și-a cerut scuze pentru acele momente, adăugând că nimeni nu e perfect.

„Meritul este al lor vă mulțumesc dragilor și vă cer scuze dacă v-am greș̦it cu ceva aceleași scuze le adresez cheflilor chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu dacă̆ v-am greș̦it și am ieșit cumva din cuvântul vostru să mă iertați. Niciodată̆ nu aș fi vrut, vă port respect și sunteți aici la mine în suflet! Iertare vă cer și vouă, urmăritorii emisiunii Chefi la cuțite, celor pe care i-am deranjat cumva prin vocabularul meu mai colorat, dar nimeni nu e perfect și de multe ori perfecțiunea o găsim doar în filme sau povești! Vă pup cu drag pe toți!