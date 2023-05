Ce mesaj a transmis Amalia Mihart de la Chefi la cuțite sezonul 11, după ce a fost criticată. Ce detaliu i-a surprins pe mulți

În ediția 26 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, echipa roșie a lui Sorin Bontea a intrat la duel cu cea neagră a lui Cătălin Scărlătescu. Stând la același banc de lucru cu bucătarul Constantin Onuț, Amalia Mihart a profitat din plin de acest lucru și i-a spus foarte multe întrebări, pentru ca preparatul ei să iasă cât mai bine. La un moment, Constantin Onuț s-a supărat. Totuși, întrebările Amaliei au continuat, iar colegul său de banc i-a răspuns și a ajutat-o, însă nu a părut că este suficient.

„Nu pot să îți zic, nu e corect față de ai mei”, i-a zis el, enervându-se.

„Păi eu te-am lăsat pe tine să faci dovlecelul, ești nebun!”, i-a zis Amalia, surprinsă de reacția acestuia.

„Ești culmea și tu, mă întrebi pe mine! Îți dai seama, te ajut pe tine și poate să iasă unul de la mine”, a fost replica nervoasă a lui Constantin Onuț.

Supărată, Amalia a zis despre concurent că este „rău”, iar conflictul dintre cei doi concurenți de la Chefi la cuțite a stârnit numeroase reacții și în rândul fanilor emisiunii.

Ce mesaj a publicat Amalia Mihart (Esa) pe pagina ei de Instagram, la scurt timp după ce a avut un conflict cu bucătarul Constantin Onuț de la Chefi la cuțite sezonul 11

La câteva zile după cele întâmplate, Amalia Mihart (Esa) a dorit să clarifice anumite aspecte. Iată mai jos mesajul publicat de tânără pe pagina ei de Instagram:

„Am citit foarte multe lucruri despre mine azi, mare parte dintre ele fiind destul de dureroase.

„Sunt un om sensibil, iar valul de atenție primită de la un număr covârșitor de oameni care nu mă cunosc în afara acestui show m-a întristat destul de tare. Simt că trebuie să explic cum au stat lucrurile și din punctul meu de vedere, atât pentru oamenii care mă susțin, cât și pentru liniștea sufletului meu.

Citește și: Chefi la cuțite, 24 mai 2023. Mario Zahariea a fost eliminat. Ce au găsit chefii în farfuria lui. Ce reacție a avut soția lui

În primul rând îi mulțumesc din suflet lui @chef.constantin.onut pentru că mi-a fost un coleg de banc extraordinar. 💕 Sub nicio formă nu neg că m-a ajutat și îmi pare rău dacă felul meu glumeț de a fi a dat de înțeles altceva. Cred că am dovedit până acum că sunt o persoană care știe să lucreze în echipă și nu se dă în lături de la nimic. Am simțit aceeași energie și din partea colegilor mei, care m-au ajutat. Așa cum am mai spus, eu nu sunt bucătăreasă și mai mult ca sigur nici nu voi deveni. Sunt un om simplu, pasionat de gătit, obișnuit să facă mâncare pentru familia lui.

Atunci când întreb ceva este pentru că sunt o persoană care are nevoie de confirmări, validări, încredere. În această emisiune nu sunt în elementul meu, să fiu 100% sigură de tot ce fac. Se adună oboseala, emoțiile, tensiunea - toate acestea duc uneori la comiterea unor greșeli.

Citește și: Mesajul Amaliei Mihart (Esa) pentru Constantin Onuț după ce l-a acuzat că e „băiat rău”. Ce a adăugat în mediul online

Am fost înconjurată de o întreagă echipă și jurizată de 3 specialiști care au considerat că în ciuda tuturor slăbiciunilor mele, locul meu este în această emisiune. Mai departe, doar Dumnezeu mă poate judeca.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesajele de susținere, a înseamnat enorm pentru mine și m-a ajutat să fac față acestui val de atenție și energie negativă.

Vă invit să urmăriți în continuare parcursul meu, dacă vă face plăcere. 🤍”, a fost mesajul publicat de Amalia Mihart (Esa) pe contul său de Instagram.

„Tu esti minunata si superba oricum ❤️❤️”, „Sincer ești concurenta mea preferată,și te voi susține oricare ar fi decursul tău în această emisiune. Îți urez mult noroc și putere❤️❤️❤️❤️”, „Niciodată sa nu îți pese de ce spune lumea”, „Mereu îmi va face plăcere să te urmăresc. Pupici,și mult succes!❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, iată doar o parte din comentariile primite de concurentă pe pagina ei de Instagram, semn că nu puțini sunt cei care o admiră și o urmăresc în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite.

Detaliul ce i-a surprins pe fani a fost sinceritatea de care a dat dovadă atunci când a vorbit despre incident, despre ea și despre ce fel de om este.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPLAY.