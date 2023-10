Ce mesaj a transmis Nadd Hu, după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 12. Detaliul la care fanii au reacționat rapid

Nadd Hu a fost eliminată în ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. La scurt timp, după, aceasta a transmis un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Nadd Hu a fost eliminată în cel duelul ce a urmat după cel de-al zecelea battle de la Chefi la cuțite sezonul 12.

Imediat după ce a părăsit competiția, alături de Cristina Sabău (Mariposa) de la echipa portocalie, tânăra și-a surprins urmăritorii cu un mesaj inedit, dar și cu o dezvăluire neașteptată despre Cătălin Scărlătescu.

Ce mesaj a transmis Nadd Hu, după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 12

Iată în rândurile de mai jos ce mesaj a transmis Nadd Hu după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 12, dar și ce a mărturisit despre Cătălin Scărlătescu:

„Cam atât și cu Chefi la cuțite! O aventură care m-a ajutat să evoluez enorm ca om, mi-am întrecut mai multe limite decât credeam că e posibil și sunt din inimă recunoscătoare.

Citește și: Nadd Hu de la Chefi la cuțite, ipostaze tandre alături de iubitul ei. Cum arată bărbatul care a cucerit-o pe tânără

Cum am ajuns eu până în battle-ul 10...doar Dumnezeu știe! Chiar dacă plâng, eu sunt foarte conștientă de propria persoană. Știu că am ajuns mult mai departe decât credea oricine, chiar și eu. Tocmai de aceea sunt atât de recunoscătoare. Am muncit, m-am chinuit și am dat TOT. Și am rezistat cât am putut. Tot ce pot să zic este mulțumesc!”, a scris Nadd Hu pe contul său personal de Instagram.

Citește și: Cum arată Nadd Hu de la Chefi la cuțite în costum de baie. Concurenta lui Cătălin Scărlătescu, trup fără secrete

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au lăudat-o pentru parcursul surprinzător pe care l-a avut în cadrul show-ului de la Antena 1, dar și pentru implicarea de care a dat dovadă la fiecare battle, în încercarea de a-și ajuta echipa.

Mai mult decât atât, tânăra a făcut și o dezvăluire neașteptată despre Cătălin Scărlătescu. Se pare că inițial acesteia i-a fost teamă de liderul echipei Saint Tropez. Iată ce a dezvăluit:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.