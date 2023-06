Ce mesaj a transmis Laurențiu Neamțu după finala Chefi la cuțite sezonul 11. Ce a recunoscut și ce a zis despre Nina și Pablo

Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, a transmis un mesaj ce i-a surprins pe fani, chiar după finala Chefi la cuțite sezonul 11.

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a fost câștigat de Nina Hariton, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Ultima confruntare a marcat și un moment istoric, căci a fost pentru prima oară când finala s-a jucat cu toate cele trei cuțite de aur. Confruntarea a fost una ce a ținut publicul cu sufletul la gură. După emisiune, Laurențiu Neamțu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu, i-a surprins pe toți cu mesajul pe care l-a publicat pe pagina sa de Instagram.

Finala Chefi la cuțite sezonul 11 i-a provocat pe finaliști să facă un meniu cu trei feluri: starter, main course și desert. Nina Hariton, Dumitru Paul Tudosescu (Pablo) și Laurențiu Neamțu au avut la dispoziție trei ore și jumătate pentru a pregăti totul. Farfuriile au fost degustate și analizate atent de chefi cunoscuți din România și notele obținute au decis că Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11.

După aflarea verdictului, Laurențiu Neamțu a declarat la testimonial: „ Eu am dat tot ce am putut. Ea a fost mai bună în această seară, îmi accept greșelile și merg înainte pe drumul meu”.

După emisiune, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu un mesaj neașteptat, ce a adunat numeroase aprecieri și comentarii:

„Bună ziua dragii mei!!

Vă mulțumesc pentru toate mesajele primite de-a lungul competitiei. Au fost atat de multe incat e imposibil sa le raspund la toate, ar trebui sa stau zile intregi doar sa raspund la mesaje. In primul rand vreau sa ii felicit pe Pablo, si pe Nina pentru finala si pentru tot parcursul lor in emisiune, ati fost amandoi foarte buni!! Felicitari si pentru toti ceilalti concurenti!!

Multumesc echipa Gri, ati fost cea mai tare BRIGADA!! A fost o experienta de neuitat!! In cele 15 battle-uri am trecut prin diferite stari. Am trait niste momente extraordinare alaturi de echipa mea, a fost un amalgam de emotii si de trairi care greu sa le exprimi in cuvinte. Pentru mine conteaza ca am reusit sa transmit ceva bun si constructiv prin intermediul acestei emisiuni, si asta ma bucura cel mai mult!

Sunt fericit ca am ajuns pina in finala, unde am trait fiecare secunda cu sufletul la gura. Am castigat respectul vostru celor de acasa, acei oameni care aprecieaza calatoria si nu destinatia finala, si asta pentru mine valoreaza mult mai mult decat marele premiu! Plec cu capul sus, sunt un invingator! Gatiti cu placere si puneti suflet in tot ceea ce faceti! Petreceti cat mai mult timp alaturi de cei dragi voua pentru ca ei conteaza cel mai mult! Trebuie sa traim prezentul, sa invatam sa ne bucuram de fiecare moment, nimeni nu ne garanteaza ziua de maine.

Va multumesc inca o data si va imbratisez cu drag pe toti! #chefilacutite #love #passion”, a fost mesajul publicat de Laurențiu Neamțu după finala Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1.

Reacțiile nu au întârziat să apară și concurentul a primit numeroase mesaje de felicitare.

„Felicitări! 😍❤️👏”, „Felicitari. Ati demonstrat cu prisosinta ca sunteti un adevarat profesionist si un OM cu inalte calitati atat profesionale cat si sufletesti. Mult succes in continuare si astept cu placere sa savurez din bijuteriile create de dumneavoastra”, „Ai castigat tot respectul nostru! Felicitari din toata inima si sa continui cu aceeasi pasiune ceea ce faci! 😍🤗”, iată doar o parte din încurajările primite de Laurențiu Neamțu, după finala Chefi la cuțite sezonul 11.

Mulți au apreciat faptul că a avut o evoluție spectaculoasă, dar și că a dat mereu dovadă de fair play, chiar și atunci când Nina Hariton a câștigat.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus o aventură culinară de neuitat. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au întrecut la jocurile pentru amuletă și au cunoscut zeci de bucătari și pasionați de bucătărie, în etapa degustărilor pe nevăzute.

Apoi, după ce și-au format echipele, cei trei chefi au dat startul confruntărilor. Battle după battle și duel după duel, fiecare chef și fiecare concurent a încercat să obțină victorie după victorie și să ajungă în semifinala cu cât mai mulți concurenți. În ultimele battle-uri, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au folosit ultimele amulete rămase, în speranța că își vor ajuta echipele.

În marea finală s-au calificat Nina Hariton, Laurențiu Neamțu și Dumitru Paul Tudosescu (Pablo), cele trei cuțite de aur de la Chefi la cuțite sezonul 11. A fost un moment memorabil pentru istoria show-ului de la Antena 1, căci a fost pentru prima oară când în finală au ajuns toate cuțitele de aur. După o probă de gătit care a durat 3 ore și jumătate, concurenții au fost jurați pentru starter, main course și desert de către cei mai apreciați și cunoscuți bucătari din România. Câștigătorul s-a ales în funcție de notele primite și astfel, Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11 și trofeul de 30.000 de euro.

