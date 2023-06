La scurt timp după ce a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11, Nina Hariton a transmis un mesaj pe contul său de Instagram. Un detaliu i-a surprins imediat pe urmăritorii săi.

Nina Hariton, prima femeie care a primit trei cuțite de aur la Chefi la cuțite, a câștigat marele trofeu în valoare de 30.000 de euro. După Marea Finală, difuzată pe 20 iunie 2023 la Antena 1, câștigătoarea a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj ce i-a surprins pe mulți dintre urmăritorii săi.

Ce mesaj a transmis Nina Hariton după ce a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 11. Ce detaliu i-a surprins pe mulți

Marea Finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 a adus o premieră istorică: a fost pentru prima oară când toate cele trei cuțite de aur s-au întrecut pentru marele premiu. Concurenții și-au ales echipele, apoi s-au apucat imediat de gătit. A fost o adevărată provocare, căci în trei ore și jumătate au avut de pregătit un meniu special, cu un starter, un main course și un desert.

Misiunea n-a fost deloc una ușoară, căci emoțiile au fost mari și miza finalei i-a făcut pe concurenți să își dorească să își depășească limitele. Degustarea a fost făcută de câțiva dintre cei mai cunoscuți și apreciați chefi din România. Pretențiile au fost mari și acest lucru s-a reflectat mai ales în notele oferite.

Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11, spre marea bucurie a lui Sorin Bontea.

„@_ninahariton m-a convins să-i ofer cuțitul de aur în audiții și mi-a oferit în schimb promisiunea că va ajunge în finală. Nu numai că s-a ținut de promisiune, dar a și câștigat finala și împreună cu ea și eu 🥳 Al 6-lea sezon câștigat din toate cele 11! 😎 Bravo, Nina, felicitări!!! Sunt mândru de tine! A fost un sezon roșu` ca focu`, ne-a surâs norocu` și altul decât 1 nu putea fi locu` 😆 @chefilacutite”, a scris el pe Instagram, imediat după finală.

După ce a primit marele trofeu în valoare de 30.000 de euro, Nina Hariton a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj ce i-a luat prin surprindere pe fani. Un detaliu a atras imediat atenția internauților.

„Asa da! Seara de ieri a fost despre Ei!

Oamenii din echipa mea si oamenii in care am crezut! Nu a fost o strategie, a fost pur si simplu o voce interioara sa-i am alaturi de mine! @georgepopescu_hairarchitect Impreuna am lucrat de parca lucrasem de o viata ❤️ Iti multumesc ca ai dat totul chiar si cand totul parea imposibil. @luna_morgaciova Eu am avut nevoie de eleganta si rafinamentul tau in farfuria mea ❤️ Iti multumesc pentru culoarea adusa in fiecare preparat 🫶 @chef.constantin.onut Eu am crezut in dragostea ta pentru gatit, iti multumesc ca ai fost solidar cu echipa si m-ai ajutat in fiecare detaliu.

@matthew.esamer multumesc pentru atentia si implicare atunci cand atentia mea era in alta parte iar impreuna cu @dany.dragomir ati reusit sa gestionati momentele pe cate noi ne le vedeam 🥹❤️🧑‍🍳

MULTUMESC enorm @chef.sorinbontea.official fara pasiunea si talentul dumneavoastra noi nu am fi reusit niciodata! Multumesc pentru incredere!

Multumesc @chefilacutite si @antena1_oficial pentru oportunitatea de a transmite dragostea si pasiunea mea pentru gatit si pentru oameni!

Aventura abia incepe….❤️❤️❤️ #antena1 #chefilacutite #bucuresti #chisinau”, a scris Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 11.

Detaliul observat și apreciat de mulți a fost că aceasta i-a mulțumit nu doar lui Sorin Bontea pentru victorie, ci și echipei alături de care a luptat în finală. Aceasta a avut cuvinte de apreciere și de mulțumire pentru Daniel Dragomir, Luna Morgaciova, George Popescu, Matthew Ehsanmehr și Constantin Onuț.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus o aventură culinară de neuitat. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au întrecut la jocurile pentru amuletă și au cunoscut zeci de bucătari și pasionați de bucătărie, în etapa degustărilor pe nevăzute.

Apoi, după ce și-au format echipele, cei trei chefi au dat startul confruntărilor. Battle după battle și duel după duel, fiecare chef și fiecare concurent a încercat să obțină victorie după victorie și să ajungă în semifinala cu cât mai mulți concurenți. În ultimele battle-uri, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au folosit ultimele amulete rămase, în speranța că își vor ajuta echipele.

În marea finală s-au calificat Nina Hariton, Laurențiu Neamțu și Dumitru Paul Tudosescu (Pablo), cele trei cuțite de aur de la Chefi la cuțite sezonul 11. A fost un moment memorabil pentru istoria show-ului de la Antena 1, căci a fost pentru prima oară când în finală au ajuns toate cuțitele de aur. După o probă de gătit care a durat 3 ore și jumătate, concurenții au fost jurați pentru starter, main course și desert de către cei mai apreciați și cunoscuți bucătari din România. Câștigătorul s-a ales în funcție de notele primite și astfel, Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11 și trofeul de 30.000 de euro.

