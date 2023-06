Cătălin Scărlătescu a făcut o dezvăluire neașteptată, chiar înainte să se afle câștigătorul Chefi la cuțite! Ce a recunoscut

În timpul finalei Chefi la cuțite sezonul 11, cu puțin timp înainte de anunțarea câștigătorului, Cătălin Scărlătescu a făcut o dezvăluire neașteptată, dar și un gest ce i-a surprins pe toți cei prezenți. După emisiune, acesta a transmis un mesaj la care urmăritorii săi au reacționat imediat.

Cătălin Scărlătescu i-a surprins chiar și pe Sorin Bontea și pe Florin Dumitrescu în finala Chefi la cuțite sezonul 11 | Antena 1

Finala Chefi la cuțite sezonul 11 a fost una cu totul și cu totul spectaculoasă și a marcat chiar și o premieră în istoria emisiunii: a fost pentru prima oară când confruntarea finală s-a dat între toate cele trei cuțite de aur.

Înainte cu puțin timp ca Gina Pistol să anunțe câștigătorul, Cătălin Scărlătescu a făcut o dezvăluire neașteptată, urmată de un gest surprinzător. După finală, acesta a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Ce dezvăluire a făcut Cătălin Scărlătescu în finala Chefi la cuțite sezonul 11, chiar înainte să se afle cine a câștigat. Ce mesaj a transmis după emisiune, pe Instagram

Ultima confruntare din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite s-a dat între Nina Hariton (cuțitul de aur al lui Sorin Bontea), Laurențiu Neamțu (cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu) și Dumitru Paul Tudosescu, zis și Pablo (cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu).

A fost o situație neașteptată, căci a fost pentru prima dată în istoria show-ului când finala s-a jucat între toate cele trei cuțite de aur.

Citește și: Florin Dumitrescu, mesaj neașteptat după finala Chefi la cuțite. Ce reacție a avut Laurențiu Neamțu și ce a transmis

Timp de trei ore și jumătate, finaliștii și echipele pe care le-au ales au pregătit un starter, un main course și un desert. Farfuriile au fost degustate de chefi celebri din România, care au acordat notele care au decis cine a câștigat sezonul 11 Chefi la cuțite.

Înainte ca Gina Pistol să anunțe verdictul, Cătălin Scărlătescu i-a surprins pe cei prezenți în platou cu o dezvăluire neașteptată, dar și cu un gest inedit față de Pablo, cuțitul său de aur.

„Dumitrescu a folosit un cuvânt magic: familie. Bine ați venit în marea familie Chefi la cuțite. Această familie a reușit, în 11 ani de televiziune, să ducă gastronomia românească într-o direcție foarte modernă. Începând cu sezonul 1 și terminând cu sezonul 11 o să vedeți ce o să însemnați voi toți pentru gastronomia românească. Mulți, foarte mulți super bucătari au plecat de aici și au reușit să scrie foarte, foarte adânc în glosarul ăla care se va scrie cândva al gastronomiei noastre autohtone. Nu pot decât să vă mulțumesc vouă că ați înțeles că noi, aici, ca și echipă, nu facem decât să ridicăm nivelul gastronomiei românești. Eu am spus odată că arta nu încape în bucătărie doar pentru Dumitrescu și Bontea. Și am mai spus că arta apare în bucătărie atunci când tatuații descoperă penseta. Dragul meu cuțit de aur mic am o pensetă pentru tine, pentru că ești tatuat. Într-adevăr, la un moment dat, arta apare. Dar apare atunci când voi sunteți foarte, foarte munciți și apar farfuriile alea superbe”, a fost dezvăluirea neașteptată pe care a făcut-o Cătălin Scărlătescu, oferind o pensetă lui Pablo, ca semn de apreciere.

Citește și: Ce mesaj a transmis Sorin Bontea, după ce Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11. Fanii au reacționat imediat

„Acest sezon o să rămână în istorie pentru că e prima oară când Cătălin efectiv recunoaște că bucătăria este o artă și că tatuații cu pensetă sunt artiști în bucătărie. Și nu e periorativ, ceea ce e foarte tare!”, a zis Florin Dumitrescu, uimit de cele întâmplate.

După finala Chefi la cuțite sezonul 11, Cătălin Scărlătescu a publicat pe contul său de Instagram un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

Citește și: Ce mesaj a transmis Nina Hariton după ce a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 11. Ce detaliu i-a surprins pe mulți

„A fost un sezon de nota 11! 🔪 De neuitat! ❤️”, a fost mesajul pe care l-a transmis Cătălin Scărlătescu pe pagina sa de Instagram, imediat după finala Chefi la cuțite sezonul 11.

„Mai cu grija la alegerea echipei data viitoare, ca dv alegeti mult si cu inima , si concurentul din finala la fel mult mai atent cu echipa…in rest Felicitãri tuturor! Pablo a fost un concurent extraordinar cu pasiune cu haz cu daruire👏👏👏”, „Felicitari chef pentru tot ceea ce faceți și pt acești concurenți 👏👏”, „Pentru mine Scarlatescu cu Pablo au fost castigatori”, iată doar o parte din comentariile urmăritorilor săi.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus o aventură culinară de neuitat. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu s-au întrecut la jocurile pentru amuletă și au cunoscut zeci de bucătari și pasionați de bucătărie, în etapa degustărilor pe nevăzute.

Apoi, după ce și-au format echipele, cei trei chefi au dat startul confruntărilor. Battle după battle și duel după duel, fiecare chef și fiecare concurent a încercat să obțină victorie după victorie și să ajungă în semifinala cu cât mai mulți concurenți. În ultimele battle-uri, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au folosit ultimele amulete rămase, în speranța că își vor ajuta echipele.

În marea finală s-au calificat Nina Hariton, Laurențiu Neamțu și Dumitru Paul Tudosescu (Pablo), cele trei cuțite de aur de la Chefi la cuțite sezonul 11. A fost un moment memorabil pentru istoria show-ului de la Antena 1, căci a fost pentru prima oară când în finală au ajuns toate cuțitele de aur. După o probă de gătit care a durat 3 ore și jumătate, concurenții au fost jurați pentru starter, main course și desert de către cei mai apreciați și cunoscuți bucătari din România. Câștigătorul s-a ales în funcție de notele primite și astfel, Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite sezonul 11 și trofeul de 30.000 de euro.

Urmărește tot sezonul 11 Chefi la cuțite pe AntenaPLAY.