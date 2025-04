Bogdan Păun a venit la Chefi la cuțite cu un burger de struț deconstruit! Ce reacții au avut jurații când au ridicat cloșurile

În ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, Bogdan Păun a venit în fața juraților cu un preparat ce i-a surprins nu doar prin gust, ci mai ales prin prezentare. Aceștia au fost uimiți când au aflat ce se afla în farfurie, de fapt.

Un concurent care a făcut senzație în ediția a zecea a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 din 31 martie 2025 este Bogdan Păun în vârstă de 42 de ani din București. Concurentul a avut curajul de a veni la emisiune cu o rețetă inedită de burger din carne de struț. Când au deschis cloșurile, chefii au făcut ochii mari și au degustat totul cu multă atenție, încercând să ghicească despre ce carne este vorba. Descoperă ce reacții neașteptate au avut aceștia atunci când au aflat ce se afla în farfuriile primite, de fapt.

Jurații au fost uimiți când au văzut cum arată burgerul de struț făcut de Bogdan Păun, la Chefi la cuțite sezonul 15. Ce plating neașteptat a ales concurentul

În ediția 10 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din data de 31 martie 2025, am putut să îl cunoaștem pe Bogdan Păun în vârstă de 42 de ani din București. Bărbatul este de meserie bucătar și a decis să vină în fața juraților cu un burger de strut deconstruit. Îți trebuie curaj să mergi la emisiune cu un preparat atât de inedit.

„Am descoperit carnea de struț acum câțiva ani de zile și am zis că trebuie să facem burgeri de struț. Și nu îl facem oricum, ci îl facem smashed. Nu îmi e frică de faptul că nu o să fie gustul pe care l-am creat inițial, este doar cum îl prezint, să și arate bine, pentru că prima oară mănânci cu ochii, după care vine mirosul și nasul și apoi intră în gură”, a dezvăluit concurentul la testimonial.

Citește și: Jurații Chefi la cuțite, uimiți când au văzut ce plating neobișnuit a folosit Vadim Broslav pentru borșul roșu de sfeclă

Jurații au ridicat cloșurile și au fost uimiți când au văzut micul preparat din farfurie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

„Aici a mers pe minimalism. Știi ce e ăsta? E un burger reinterpretat. Un burger destructurat. Încerc să înțeleg ce carne e. Nu e vită. Pare struț”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

„De unde vezi tu că e struț, îi vezi penele?!”, a sărit Chef Alexandru Sautner.

„Nu, de la gust. Dacă e vită îmi tai un fir de păr. Struțul nu e vită. Nu simți struțul în gură?! Struțul în gură are senzația de acru, de sălbatic, de el care a fugit mult”, a spus Chef Richard, spre amuzamentul colegilor săi de platou.

„Sunt Bogdan și am o burgerie unde fac burgeri de struț. E un burger destructurat. Nu am încercat să fie fine dining, am vrut să fie mic și să fie one bite, să fie totul concentrat într-o singură mușcătură și să nu arate banal. Primul meu dish de struț a fost un steak”, a zis concurentul, ajuns în fața juraților.

Pentru curajul său de a veni la emisiune cu un burger de struț deconstruit, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

Ești o persoană creativă și îți place să răspunzi provocărilor? Vlad Cazino te invită să învârți roata magică a ingredientelor nebune și să creezi cea mai trăznită rețetă posibilă. Învârte roata, descoperă ingredientul surpriză cu care va trebui să creezi o rețetă cu un nume cât mai creativ. Săptămânal, cele mai inventive rețete vor fi premiate cu vouchere în valoare de 250 de lei, iar la final cu marele premiu: un voucher de 1.500 lei. Înscrie-te la concurs pe https://roataretetelor.a1.ro/.