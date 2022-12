Ce mesaj neașteptat a transmis Sorin Bontea, imediat după finala Chefi la cuțite! Imaginile la care fanii au reacționat imediat

Finala Chefi la cuțite sezonul 10 de la Antena 1 a desemnat-o câștigătoare pe Florica Boboi, concurenta din echipa de aur alb. La scurt timp după ce acesteia i-a fost înmânat marele trofeu, Sorin Bontea a transmis un mesaj neașteptat pe contul său de Instagram. Așa cum era de așteptat, urmăritorii acestuia au reacționat imediat.

Ce mesaj a transmis Sorin Bontea după ce Florica Boboi a câștigat finala Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Marea finală Chefi la cuțite a adus atât pentru concurenți și chefi, cât și pentru public, un adevărat carusel de tensiuni, emoții, speranțe și situații neprevăzute. Ultima confruntare culinară s-a dat între Adrian Stroe din echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi din echipa de aur alb a lui Sorin Bontea.

Fiecare a avut misiunea de-a pregăti un starter, un main course și un desert, toate acestea fiind jurizate de câțiva dintre cei mai apreciați și îndrăgiți chefi din România. La final, cea mai mare notă a primit-o Florica Boboi, spre marea bucurie a concurentei, dar și a colegilor săi de echipă. La aflarea verdictului, Sorin Bontea a sărit pe masă de fericire și a mers s-o îmbrățișeze și s-o felicite pe concurenta care a ajuns în echipa sa după ce Cătălin Scărlătescu a folosit o amuletă ca să aducă 4 concurenți în competiție.

Imediat după emisiune, Sorin Bontea a publicat pe contul său de Instagram un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

„@_floricutza este o lecție. O lecție despre ce înseamnă să muncești, să tragi pentru ceea ce îți dorești, să mergi mai departe chiar dacă uneori mai cazi. A fost o surpriză și pentru mine.

Sunt fericit pentru ai mei! Mă bucur că am reușit să ajung la a cincea victorie.

Ca de fiecare dată, premiul este al echipei!

Felicitări, Flori!

Bravo, copiii mei! Sunt mândru de voi! ❤️”, a scris Sorin Bontea pe pagina lui de Instagram.

Citește și: Cătălin Scărlătescu, mesaj după Marea Finală a sezonului 10 Chefi la cuțite. Ce a publicat juratul pe Internet: „O finală muncită”

Și fiindcă Chef Sorin chiar a fost „Bontea 10 care îi și întrece”, îndrăgitul jurat al emisiunii de la Antena 1 a făcut și un fel de dans al victoriei, spre deliciul urmăritorilor săi de pe Instagram. Încântat peste măsură că el a primit rama specială din partea Ginei Pistol, acesta nu s-a sfiit să își manifeste bucuria în cel mai surprinzător mod posibil.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au avut parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar a avut două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care au făcut competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care au fost adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

În marea finală a sezonului 10, toți cei trei chefi au avut câte un reprezentant. Ultima bătălie culinară s-a dat între Adrian Stroe din echipa de aur galben a lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea din echipa de aur roz a lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi din echipa de aur alb a lui Sorin Bontea. Finaliștii au pregătit un starter, un main course și un desert și, în funcție de punctele primite la cele trei jurizări, a fost desemnat câștigătorul. Florica Boboi a primit marele trrofeu Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

Urmărește tot sezonului 10 Chefi la cuțite pe AntenaPlay.