Ce spune Alexandru Bădițoaia despre ajutorul pe care i l-a oferit Narcisei Birjaru în Finala de la Chefi la cuțite

Alexandru Bădițoaia a fost fericit că a putut ajuta un membru al echipei mov să câștige marea finală a sezonului cu numărul 9. Narcisa Birjaru este prima femeie care a obținut titlul de câștigător Chefi la cuțite, iar pentru această realizare i-a mulțumit lui Alexandru Bădițoaia, care a ajutat-o extrem de mult.

Alexandru Bădițoaia i-a creat meniul de finală colegei sale și a fost alături de ea trup și suflet, ajutând-o să coordoneze echipa.

Alexandru Bădițoaia a transmis un mesaj pe rețelele sociale prin care a specificat că ar fi muncit astfel pentru oricine l-ar fi ales să gătească pentru el în Finală.

Citește și: Cum arată mama lui Alexandru Bădițoaia de la Chefi la cuțite. Concurenții au fost impresionați de înfățișarea femeii

Ce mesaj a transmis Alexandru Bădițoaia, după Finala Chefi la cuțite

„Astăzi Narcisa Birjaru a ridicat farfuria pentru întreaga echipă! Felicitări Narcisa, felicitări echipei! Ajutorul pe care i l-am oferit Narcisei l-aș fi oferit oricărui membru din echipa mea, cu aceeași determinare si dorință de câștig! Pentru oricare alt finalist care m-ar fi ales aș fi avut aceeasi coloană vertebrală ca lucrurile care depind de mine sa iasă perfect!

Alexandru Bădițoaia a recunoscut că mai are multe de învățat despre bucătărie, iar experiența Chefi la cuțite a fost o lecție importantă pentru el:

„Sunt un bucătar care mai are multe de învățat, multe tehnici de perfecționat, dar experiența Chefi la cuțite mi-a demonstrat că sunt pe drumul cel bun! Sunt recunoscător pentru experiența traită si in același timp extrem de mândru! Aici se încheie această aventură, sa înceapă altele! Sunt mai pregătit ca oricând!”, a scris Alexandru Bădițoaia pe contul său de Instagram.

Alexandru Bădițoaia a spus de mai multe ori pe parcursul competiției că își dorește ca farfuria de aur să fie reidicată de un membru al echipei mov, a lui Cătălin Scărlătescu.

Sezonul 9 de Chefi la cuțite s-a încheiat pe 16 iunie, cu victoria Narcisei Birjaru. Fiind amatoare în bucătărie, dar gătind cu suflet și gust, Narcisa Birjaru a trecut peste subestimări și a reușit să fie prima femeie din istoria show-ului culinar din România car epleacă acasă cu marele premiu.

Narcisa Birjaru a câștigat seoznul 9 de Chefi la cuțite

„Bucătăria înseamnă doar echipă. Unitatea te duce spre câștig. Asta s-a întâmplat astăzi. Într-un sezon în care s-a gătit extrem de bine, extrem de mult, gustul poporului a învins! Narcisa a avut zero șanse din partea colegilor de platou, zero! Au discreditat-o gastronomic din toate punctele de vedere, nimeni nu se gândea că o să ajungă aici sau că o să câștige. Dar uitați-vă cum gătește! Nu ai cum să îi iei omului ce este al lui! Este o seară magică pentru mine!”, a spus chef Cătălin, mândru că a câștigat trofeul alături de o femeie.

Într-un interviu exclusiv acordat Antenei 1, Narcisa Birjaru a descris câștigarea farfuriei de aur ca pe un sentiment unic:

„A fost un sentiment unic, pe care nu am cum să îl descriu în cuvinte. Eram șocată, nu îmi venea să cred că mi se întâmplă asta. Mi-a luat ceva timp să procesez că eu am obținut titlul. Am plâns, am râs, am trecut prin toate stările posibile! În finală resimți o presiune mai mare ca în mod normal. Cu toate acestea, eu pe tot parcursul show-ului am fost optimistă, cu zâmbetul pe buze. M-am bucurat de fiecare ”hop” trecut, pas cu pas, căci toate au fost importante. Așa că în ultima bătălie am decis să am aceeași strategie- să intru la gătit cu voie bună, să gătesc din suflet”, a mărturisit Narcisa Birjaru.