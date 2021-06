Cum arată mama lui Alexandru Bădițoaia de la Chefi la cuțite. Concurenții au fost impresionați de înfățișarea femeii

În semifinala Chefi la cuțite, sezonul 9, semifinaliștii au primit mesaje de încurajare de la oamenii cei mai dragi. Astfel, printre cei care au transmis un mesaj pentru Alexandru Bădițoaia s-a numărat mama lui, iar colegii de echipă nu au putut să nu remarce că femeia este foarte frumoasă.

Când concurenții au văzut-o pe femeie, au apreciat imediat frumusețea acesteia: „E mama ta? Ce mamă frumoasă ai”, au spus colegii lui Alexandru Bădițoaia, în timp ce tânărul asculta cu ochii în lacrimi încurajările venite din partea celor dragi.

Vă reamintim că Sorin Bontea a ajuns în semifinala „Chefi la cuțite” sezonul 9 alături de simpaticul japonez Rikito Watanabe (Riki), cel care și-a făcut chiar și un tatuaj pentru el, și alături de Elena Matei. Cătălin Scărlătescu se mândrește că, de data aceasta, are trei semifinaliști: pe Alexandru Bădițoaia, cuțitul său de aur, dar și pe Narcisa Birjaru și Valentina Ioniță. Florin Dumitrescu a ajuns în semifinala „Chefi la cuțite” sezonul 9 alături de Keed, Ștefan Borleanu, Cătălin Amarandei și Florin Revesz.

Cine este Alexandru Bădițoaia, cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu

Alexandru Bădițoaia este din Târgoviște, este chef și l-a impresioant atât de mult pe Cătălin Scărlătescu în preselecții, încât acesta i-a oferit un „cuțit de aur”:

„Îmi doresc să ajung în finală, dar trebuie să fie cineva mai avizat care să-mi spună că sunt bun. De asta am venit aici, ca să văd la ce nivel sunt. Am emoții. Eu eram obișnuit să stau acolo, la mine în bucătărie. Ce fac eu aici? Am temeri de chefi, ce vor spune despre mine. Este senzația aia ciudată că nu știi ce îți vor spune. Problema cred că este că vorbesc prea mult. Eu vreau să fac parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu”, spunea Alexandru Bădițoaia în preselecții.

Despre sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1

În sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales trei echipe puternice alături de care au luptat pentru a ajunge în finală. După numeroase battle-uri palpitante și dueluri cu răsturnări de situație complet neașteptate, chefii se pregătesc să dea ultima bătălie culinară din acest sezon. Miza este uriașă și fiecare bucătar este gata să dea tot ce are mai bun pentru a-și demonstra priceperea în materie de gătit. Dintre cei nouă semifinaliști, doar unul va primi marele trofeu din finala „Chefi la cuțite” 2021.

În ultimele ediții ale îndrăgitului show culinar, concurenți de toate vârstele și cu povești de viață suprinzătoare înfruntă așadar emoții uriașe și speră să ajungă până în marea finală, când se va afla cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 9.

