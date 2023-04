Chef Florin Dumitrescu i-a oferit cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu. Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri seară

Difuzată de Antena 1 aseară, în intervalul 20:29 – 23:28, ediția de aseară Chefi la cuțite a fost lider de piață pe toate targeturile.

Emisiunea Chefi la cuțite a fost lider de audiență cu ediția 12 din sezonul 11, difuzată pe 19 aprilie 2023, la Antena 1

Emisiunea a obținut, pe tronsonul publicului comercial cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 9 puncte de rating și o cotă de piață de 28.1%,. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 8.6 puncte de rating și 22.1% cotă de piață. Chefi la cuțite și-a menținut supremația și la nivel national, obținând 8.7 puncte de rating și 22.1% cotă de piață. În minutul de aur 22:09, emisiunea a fost urmărită de aproape 2 milioane de telespectatori.

Aseară, la finalul show-ului culinar, Laurențiu Neamțu a obținut cuțitul de aur de la Chef Florin Dumitrescu, grație unui preparat executat foarte bine: mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate, învelit în prosciutto.

”Visam la acest moment în care mi se va oferi cuțitul de aur. Sper să mai am șansa să gătesc preparate cât mai plăcute pentru ei”, a declarat Laurențiu. ”Sunt fascinat de faptul că ai reușit să faci o farfurie de genul acesta într-o oră. Felicitări!”, i-a spus Chef Dumitrescu fericitului concurent. ”Pasiunea mea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, tatăl meu fiind bucătar și lucrând la evenimente private. De la vârsta de 12 ani lucram alături de el. Apoi, de la 19 ani, am plecat din România. Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu. ”La un astfel de country club mâncarea pe care o faci trebuie să aibă peste 3 stele Michelin”, a subliniat Chef Dumitrescu. ”Ascultându-i povestea și văzând farfuria din fața mea, am zis: <El e!>. Am prins peștișorul de aur! Este cel mai puternic concurent din istoria Chefi la cuțite pe baza CV-ului. Și e al meu!”, a punctat Chef Dumitrescu, încântat de alegerea lui.

Tot aseară, Chef Sorin Bontea a obținut o victorie prețioasă la un joc de amuletă extrem de solicitant: cei trei jurați și Silviu Nedelea, un fost concurent de elită al show-ului culinar, au avut de gătit câte un preparat la fiecare 11 minute. Horia Brenciu, invitatul care s-a bucurat de o degustare maraton cu 20 de preparate, a decis, la final, să-i ofere amuleta lui Sorin Bontea.

Arena preselecțiilor a primit în ediția de aseară și vizita unor campioni: Cătălin Bordea și Nelu Cortea, câștigătorii America Express, i-au surprins pe cei trei jurați cu un preparat inedit. Bordea și Cortea au pregătit un platou cu slănină și banane, mixul fiind o dedicație pentru Chef Cătălin Scărlătescu, fostul lor adversar de la America Express, care alesese pentru ei, în timpul competiției, poreclele ”Slană” și ”Banană”. Momentul a fost savurat din plin de cei trei Chef-i, combinația originală de ingrediente stârnind hohote de râs. Săptămâna viitoare, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, luptele pentru amuletă, dar și preselecțiile cu farfurii savuroase și povești surprinzătoare continuă la Chefi la cuțite.

