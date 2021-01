Chef Florin Dumitrescu se mândrește cu o soție superbă. Imaginea rară cu cea care l-a cucerit

Cristina Sima este jurnalistă și a lucrat pentru o revistă de modă din România, însă acum este autoarea blogului "Cristina Sima Beauty Blog".

Cum s-au cunoscut Florin Dumitrescu și Cristina Sima

Cei doi s-au văzut pentru prima oara în anul 2010, când frumoasa blondă s-a decis să îi treacă pragul resturanului pentru a gusta din mancarea savuroasă, preparată de către el. Florin Dumitrescu a fost cucerit din prima clipă de frumusețea Cristinei și i-a pregătit un desert spectaculos pentru a o impresiona.

După ce a plecat din resturant, Florin Dumitrescu i-a cerut prietenia pe Facebook, fiind foarte nerăbdător să o reîntâlnească.

"Începutul relației noastre a fost foarte interesant, ne-am cunoscut așa cum suntem noi, ne-am mutat împreună deja la câteva zile de când, oficial, am început relația, dar, în același timp, ne ascundeam de ochii lumii. Proprietarii restaurantului unde lucram eu erau prieteni cu Cristina și nu știam ce părere și-ar fi făcut dacă noi ne-am fi afișat împreună, în perioada respectivă. Așa că ea era pentru mine ,,fructul Interzis" și ne furam câte un pupic, pe ascuns, pe terasă sau în spatele bucătăriei. Dar, înainte să ajungem la asta, am avut două luni în care vorbeam foarte mult pe Facebook, prin mesaje, momente în care ne împărtășeam toate gândurile și vorbeam despre orice. Abia după două luni mi-a dat și numărul de telefon.", a spus Florin Dumitrescu.

După trei ani de relație s-a născut prima fetiță a celor doi, iar apoi a urmat nunta și cea de-a doua fetița, care le-a bucurat sufletele.

"Eu mi-am dorit dintotdeauna o relație cu femeia perfectă. Bineînțeles, perfecțiunea este diferită în accepțiunea fiecăruia. Eu am întâlnit-o pe a mea. Am știut că este ea din momentul în care a apărut, pentru că se cam oprise timpul în loc, era o atmosferă ca de film în perioada aceea în viața mea. Eu, boem, melancolic, artist, am privit-o pe ea, elegantă, frumoasă, strălucitoare, și mi-am dat seama că, dacă ea ar deveni iubita mea, aș putea să fac orice în viața asta, că totul este posibil. Și așa a fost. Mi-am găsit jumătatea și mă bucur că nu am lăsat-o să treacă pe lângă mine, iar de atunci și până azi, și în continuare, fac tot ce îmi stă în putință să mă iubească în fiecare zi la fel de mult și să o iubesc în fiecare zi la fel de mult. Noi trăim o poveste aparte!", a mai spus Florin, conform Viva.