Chef Orlando Zaharia, aniversare cu surprize. Cum a fost răsfățat de ziua lui. Chef Richard, printre cei care l-au surprins

Chef Orlando Zaharia a împlinit pe 16 august vârsta de 45 de ani. Juratul de la Chefi la cuțite a primit o mulțime de urări și surprize de ziua lui.

Chef Orlando Zaharia a primit urări și surprise din partea colegilor de la Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki i-a făcut o surpriză colegului său, oferindu-I un desert cu lumânare aniversară și încurajându-l să sufle punându-și o dorință. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale. Chef Orlando s-a arătat încâtnat de gestul colegului său: „Așa surpriză!”, a scris juratul pe Instagram.

Chef Orlando Zaharia a împlinit 45 de ani

Tot pe rețelele sociale chef Orlando Zaharia a primit o urare frumoasă din partea lui chef Ștefan Popescu.

„Rolandooo! Să ai o zi plină de bucurii! Sănătate, fericire și succes în proiectele tale! La muuulți ani! La muuulți bani! Și să te bucuri de ziua ta!”, i-a transmis chef Ștefan Popescu colegului său.

Și soția sa a publicat mai multe imagini cu chef Orlando, pentru a-i ura „La mulți ani!”

Concurenții Chefi la cuțite se luptă din sezonul 14 pentru un premiu și mai valoros! Ce miză uriașă aduce noul sezon

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite vine cu noutăți pentru concurenți. Descoperă ce va primi câștigătorul, pe lângă premiul de 30.000 de euro.

Sezonul 14 Chefi la cuțite vine cu noutăți care fac competiția și mai intensă: pe lângă premiul în bani, câștigătorul sau câștigătoarea celui mai apreciat cooking show din România va mai primi ceva, extrem de valoros.

Pe lângă premiu, câștigătorul va beneficia și de un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, oferit de Chef Richard Abou Zaki. Astfel, celor 30.000 de euro li se adaugă valoroasa recompensă a experienței unice în bucătăria restaurantului cu care Chef Richard a obținut o stea Michelin.

„Un astfel de stagiu reprezintă o perioadă de formare fundamentală în cariera unui bucătar care vrea să lucreze la un nivel foarte înalt. O spun din proprie experiență – așa a început și cariera mea: locurile în care am muncit la început de drum mi-au devenit accesibile prin astfel de stagii de pregătire. Așa s-a întâmplat la restaurantul Le Gavroche, din Londra, unde se ajungea foarte greu și unde am stat două luni într-un astfel de stagiu – reușind ulterior să mă angajez acolo. Fără acest stagiu, ar fi fost imposibil.

După aceea, la Osteria Francescana, restaurantul lui Chef Massimo Bottura, am muncit și am învățat incredibil de multe lucruri într-un stagiu de patru luni. Acestea au fost perioadele în care am arătat ce știu să fac, dar am și acumulat atâtea cunoștințe prețioase. Așa au făcut toți marii bucătari ai lumii: au urmat stagii de pregătire. Pentru că o asemenea experiență este o oportunitate care poate să apară odată-n viață și aceasta cred că este frumusețea acestui premiu: ai posibilitatea să trăiești o experiență cu totul nouă, să ajungi în bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin, să stai o lună și să descoperi cum e întreaga sa organizare. Persoana care va câștiga Chefi la cuțite va avea ocazia să vină la Retroscena și să vadă pas cu pas munca pe care o facem aici zi de zi, din pasiune pentru arta culinară și cu respect pentru clienții noștri”, a declarat Chef Richard Abou Zaki. Pe lângă recompensa financiară de 30.000 de euro, acest premiu va fi pus la bătaie în fiecare sezon Chefi la cuțite – începând cu sezonul 14, care va fi difuzat din această toamnă la Antena 1. Filmările sezonului 14 continuă luna aceasta, iar înscrierile la preselecțiile sezonului 15 Chefi la cuțite au început deja pe casting.a1.ro.