Chefi la cuțite, 1 mai 2023. Sherry Lever (Mistress Sofia), momentul care i-a lăsat mască pe chefi. Ce s-a întâmplat în platou

Sherry Lever (Mistress Sofia) are 71 de ani, vine din Marea Britanie și este dominatrix. Aceasta a pășit în ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2023 în compania „sclavului” său, Chris.

Bărbatul a atras toată atenția oamenilor din platou când și-a făcut apariția cu o lesă de gât: „Am 44 de ani și provin din Marea Britanie, Portsmouth”.

„Sunt o dominatoare profesionistă și cea mai în vârstă din Marea Britanie. Sunt foarte pricepută la asta. Cu toții avem câte o perversiune. Când vor să se programeze, îi întreb ce perversiuni au și apoi lucrez pe asta. Am avut o viață lungă, am trăit și experimentat multe. Când eram tânără am fost model, am fost și coafeză, iar apoi am devenit bucătar.

Am fost căsătorită de 3 ori, iar într-un final am înțeles că nu este pentru mine. Am 3 copii, toți sunt adulți. Fiica cea mare are 47 de ani, una are 34 de ani și cealaltă 30 de ani.”, a mărturisit Sherry Lever (Mistress Sofia).

„Aș vrea să-l introduc pe sclavul meu”, a mai spus aceasta, lăsându-l pe Chris să vorbească.

Jurații au rămas mască când Sherry Lever (Mistress Sofia) și „sclavul” său și-a făcut apariția în platoul sezonului 11 Chefi la cuțite. Chefilor nu le-a venit să creadă ceea ce văd.

„Se deschid ușile și apare un domn cu lesă și zgardă la gât”, a spus chef Sorin Bontea.

„Dacă ai nevoie de ajutor, clipește de două ori și te vom salva!”, i-a zis chef Florin Dumitrescu lui Chris.

Tot în ediția 16 a show-ului culinar, britanica a făcut dezvăluirile le care nimeni nu s-ar fi așteptat: „Sunt dominatoare de 12 ani, am început după divorțul meu. Am decis că vreau să lucrez la linia fierbinte. M-am apucat de asta pentru că divorțasem. Lucram cu jumătate de normă și mi-am dat seama că trebuie să câștig mai mulți bani pentru că mă lăsase falită. Atunci m-a lovit! Aproape 90% dintre apelanți își doreau ceva de natură dominantă.”

„Când cineva vine la mine, se supune, vor să fie dominați. Eu sunt fericită să o fac! Nu implică nimic sexual. Știu că mă iubește, dar nu e îndrăgostit de mine. Nu vom fi niciodată mai mult decât „sclav” și „stăpână”. (...) Vor să poarte rochițe roz și să-mi facă treaba prin casă. Mă refer la judecători, avocați, notari, nu chiar oricine”, a mai adăugat ea.

