Chefi la cuțite, 10 septembrie 2023. Femeia cu barbă, Harnaam Kaur, i-a umit pe jurați cu povestea sa. Ce condiție medicală are

În ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, telespectatorii au fost martorii unui moment unic, cu participarea specială a lui Harnaam Kaur, tânăra în vârstă de 32 de ani cunoscută drept "femeia cu barbă". Momentul său a oferit nu doar un festin culinar, ci și o lecție importantă despre diversitate, acceptare și puterea de a defini frumusețea în propriii termeni.

Încă un episod memorabil se adaugă sezonului 12 al emisiunii "Chefi la cuțite". Prezența lui Harnaam Kaur, tânăra cunoscută drept "femeia cu barbă", a schimbat radical dinamica show-ului din momentul în care a pășit în platou. Participarea sa a fost percepută de către chefi ca un simbol al autenticității afirmate și al frumuseții care transcende normele.

Telespectatorii au avut ocazia să o cunoască pe Harnaam Kaur, o femeie cu o poveste de viață extraordinară, care și-a depășit condiția fizică prin acceptare.

Harnaam Kaur, femeia cu barbă, a vorbit despre problema medicală de care suferă. Momentul special a avut impact asupra juraților, la Chefi la cuțite, în ediția 7, din 10 septembrie 2023

Harnaam Kaur s-a născut și a crescut în Londra, deși părinții săi au origini indiene. Ceea ce o face specială este faptul că are barbă, o condiție care s-a dovedit a fi o provocare încă de la o vârstă fragedă. În timp, Harnaam Kaur a devenit speaker motivațional, împărtășind oamenilor experiența sa despre acceptarea propriului adevăr și despre înfruntarea prejudecăților.

"Oamenii spun că sunt diferită, dar nu pot schimba cine sunt! Nu pot schimba cum arăt, nu pot schimba biologia. Sunt o femeie cu barbă, am înțeles! Mă uit în oglindă și mă sperii câteodată. Numele meu este Harnaam Kaur, am 32 de ani și sunt un speaker motivațional în Londra.

Părinții mei sunt din India, dar am fost născută și crescută în Londra. Sunt un speaker motivațional, spun lumii că poți arăta diferit și să ajungi în România. Nu a avut niciun sens", spune ea râzând.

"Eu nu mi-am dorit să devin speaker! Mă tem să vorbesc în fața oamenilor, mă sperie foarte tare, dar sunt mulți oameni care arată diferit și se chinuie să accepte cine sunt, Se ascund în case și nu-și trăiesc viața în adevăratul sens al cuvântului și eu am trăit cu mine bărboasă. Adică... câte femei cu barbă o vedeți în lume!? Aproape niciuna, nu-i așa? Dar noi existăm! Am realizat că o grămadă de oameni au trecut prin ce am trecut eu, dar mulți oameni nu au curajul să vorbească în lume ca mine.

M-am gândit că dacă ai o platformă unde te urmărește lumea, fă ceva în privința asta! Dacă ții în tine, este o nedreptate! Vorbește, spune-ți adevărul! Asta este tot ce fac!", a spus ea.

Pilozitatea excesivă era cauzată de sindromul ovarului polichistic, o afecțiune care duce la producerea unei cantități mai mari de testosteron decât la majoritatea femeilor.

"Am sindromul ovarului polichistic, ce reprezintă o instabilitate hormonală. Multe femei se află în situația asta. Una din zece femei la nivel mondial. Este o boală care afectează hormonii. Deci tindem să avem mai mulți hormoni bărbătești în corp, decât hormoni femeiești și se schimbă funcționalitatea ovarului", a povestit ea.

