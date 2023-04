Chefi la cuțite, 11 aprilie 2023. Adrian Hampu i-a surprins pe chefi cu experiența lui de bucătar. Ce a dezvăluit

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a adus încă din primele ediții rețete delicioase, combinații inedite de ingrediente, povești de viață uluitoare și concurenți cu meserii diferite, dar care au o imensă pasiune pentru gătit. Printre ei s-a numărat și Adrian Hampu, un tânăr care i-a luat pe mulți prin surprindere cu dezvăluirile dureroase pe care le-a făcut.

Adrian Hampu a făcut dezvăluiri emoționante în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11. Cum au reacționat Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu

Concurentul este de meserie bucătar și spune că aceasta este marea lui pasiune și lucrul ce îl motivează în fiecare zi.

„De meserie sunt bucătar și este singurul lucru pentru care mă trezesc dimineața”, a zis el, în timp ce a pregătit crupă de miel cu fondant de cartofi aromatizat în grăsime de rață.

„Sunt cât se poate de umil ca persoană, nu am nici măcar o tentă sau un aer de laudă de sine. Sunt un bucătar de cuțit de aur și cred că pot câștiga acest concurs. Sunt un bucătar cu multe skill-uri în spate, am văzut și am făcut multe lucruri. Am servit și am gătit pentru foarte multe persoane importante. În ultimii 11 ani am profesat ca bucătar în 5 țări, am locuit și m-am educat în Londra”, a dezvăluit concurentul, extrem de încrezător în forțele sale, în ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

Citește și: Concurs "Degustare la cuțite". Cum poți ajunge degustător la cel mai iubit show culinar din România, Chefi la cuțite

Cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au fost surprinși de ceea ce au descoperit în farfurii.

Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Adrian Hampu, care s-a prezentat și a spus cum a început drumul său în bucătărie și cum a devenit bucătar în diferite orașe din lume.

Citește și: Chefi la cuțite, 10 aprilie 2023. Valentin Andrieș e tânărul nevăzător care i-a uimit pe chefi. Ce i-a zis lui Cătălin Scărlătescu

„Mama maea avea 55 de ani atunci când a fost cuprinsă de acest virus numid covid și în 3 zile s-a și stins din viață. Cum a ajuns la Urgențe a fost pusă sub aparate de oxigen și până seara la 12 noaptea a murit. Când am aflat vestea eu nu eram în țară, eram în Londra. Din păcate, în acea perioadă, aprilie 2020, nu am putut să zbor sub nicio formă. M-am gândit că ar fi un omagiu pentru mama mea, să îi îndeplinesc acest vis, să vin la emisiune”, a zis concurentul.

Pentru preparatul său, Adrian Hampu a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în etapa de bootcamp de la Chefi la cuțite sezonul 11.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.