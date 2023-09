Chefi la cuțite, 10 septembrie 2023. Elena Deneș, cadou inedit pentru chef Sorin Bontea: "Te-ai răzgândit, ne-am împăcat?"

În ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, Elena Deneș, o concurentă extrem de ambițioasă, în vârstă de 46 de ani, a venit tocmai din Arad pentru a face o demonstrație culinară în fața chefilor. Cum au reacționat Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Elena Deneș este nutriționist și a venit cu mult curaj în fața chefilor să-și arate talentul. A ales nu doar un fel de mâncare, ci și un desert cu ajutorul căruia a sperat să-i cucerească pe jurați.

În timpul degustării, chef Florin Dumitrescu a fost convins că farfuria a fost gătită de “un român din Italia”, însă, când porțile s-au deschis, concurenta i-a pus pe chefi într-o ipostază la care nu s-ar fi așteptat. Pășind cu mult tact în fața lor, aceasta a început să caute privirea lui chef Sorin Bontea, începând un adevărat moment cu iz de dramă: “Ce văd? Tu ești? Cum, n-ai murit? Tot mai trăiești!”.

Elena Deneș l-a „tras la răspundere” pe chef Bontea, din primele clipe, la Chefi la cuțite, ediția 7 din 10 septembrie. Jurații au înghețat când au auzit ce a putut să-i spună

Chef Sorin Bontea o privea neclintit și a răspuns abrupt: “Doamne ajută!”. Colegul său, chef Florin Dumitrescu, a mărturisit la testimoniale: “Am avut cinci secunde în care am înghețat. Am zis că nu este posibil așa ceva, în sezonul 12 să vină o doamnă care să îl abordeze pe Bontea atât de puternic”.

Elena Deneș a continuat adresându-se lui chef Sorin Bontea: “De ce zâmbești? E adevărat!? Te-ai răzgândit, ne-am împăcat? Iar ne iubim, eu te-am iertat demult! La tine nu și da nu sunt decât aceleași vorbe în vânt. Hai, spune! Ce ai de gând să faci? Deschide gura și lasă-mă să-ți mai sărut nu gura, ci răspunsul mut”.

“Mi-au luat, nu știu, vreo trei rânduri de poezie să-mi dau seama că, de fapt, e o poezie. Inițial m-am speriat foarte, foarte tare”, spune Chef Florin Dumitrescu. “Am zis, stai să vezi acum show și scandal”, a continuat el.

Apoi, după ce Elena Deneș a încheiat poezia a spus cu zâmbet sincer: “La mulți ani, este un cadou!. Am vrut să îi fac și eu un cadou de ziua lui. I-am spus poezia asta și erau toți așa «Cine e nebuna asta?»”

“Am înțeles, mă, că este o poezie. Am prins din prima că este vorba de o poezie, am zis că e o actriță ceva, că a recitat bine”, a spus chef Sorin Bontea.

După momentul artistic, chefii au trecut la analiza farfuriei. Chef Florin Dumitrescu a fost convins că din Italia vine concurenta: “Explicați-ne de unde din Italia veniți, că veniți din Italia! Asta doar în Italia o găsești. Este singurul desert care nu a părăsit granițele Italiei”.

“Nu vin din Italia, am locuit o perioadă de timp, într-adevăr, în Italia. Mâncarea asta nu am gătit-o eu în Italia. Am gătit-o de când sunt aici”, a spus concurenta.

Verdictul chefilor a fost unul pozitiv pentru concurentă: A primit Cuțite de la Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

