Chefi la cuțite, 12 octombrie 2022. Evdochia Calistrat a stârnit discuții aprinse între jurați cu rețeta ei de storceag de sturion

Concurenta are 54 de ani, este din Slava Cercheză (Tulcea) și a decis să pregătească chefilor o rețetă specială de storceag de sturion, la Chefi la cuțite sezonul 10. Preparatul a stârnit discuții aprinse la masa jurizării. Chiar la jurizare, ceva surprinzător s-a petrecut în platoul emisiunii.

Ca să promoveze preparatele tradiționale din pește, concurenta a decis să pregătească o rețetă de storceag de sturion.

„Bucătăria mi-a dat o liniște, o putere de-a trece mai departe. Pur și simplu nu-mi simt vârsta în bucătărie. Aș vrea mai mult să promovez mâncărurile tradiționale din pește”, a zi sea, sperând că va reuși să mulțumească papilele gustative ale juraților.

Totuși, ceva complet neașteptat s-a întâmplat atunci când farfuriile au fost trimise la degustare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au degustat atent preparatul, însă nu a durat mult și discuțiile aprinse au izbucnit la masa jurizării. Cel de la care a pornit totul a fost chiar Cătălin Scărlătescu, nemulțumit de rețeta gustată. În opinia lui, storceagul se face cu zer, lucru pe care l-ar fi aflat de la bătrânii locului, în numeroasele sale călătorii în Delta Dunării. Discuțiile aprinse au continuat la masa jurizării până când în platou și-a făcut apariția Evdochia Calistrat.

Concurenta a dezvăluit faptul că este bucătar de 13 ani și că, de fapt, așa se face rețeta de storceag la ea în zonă. Apoi, concurenta a povestit că s-a făcut bucătar în urmă cu 13 ani, din nevoia de a-și schimba viața la scurt timp după ce și-a pierdut fiul, în vârstă de 19 ani, într-un accident. Fără să mai poată trăi în casa ei, doamna s-a mutat în altă parte și chiar a renunțat și la meseria de poștaș.

„E o durere pe care nu pot s-o explic. Ți-ai fi dorit să fii tu în locul lui. M-am mutat de unde am stat, îmi era foarte greu să stau acolo unde am fost împreună cu el. Am cam renunțat la agenția poștală. Când făceam teren la poștă și treceam pe strada aceea ca să dau pensiile mă opream și mă uitam ore-n șir spre casă. Dar nu aveam curaj să intru! N-aș dori nimănui această durere. Mă consolam cu ideea că mai am un băiat, Andrei, și că trebuie să fiu tare pentru el. El m-a susținut din toate punctele de vedere. Ne aveam unul pe altul”, a povestit doamna la Chefi la cuțite sezonul 10.

Apoi, viața a dus-o pe alte drumuri și i s-a propus să devină bucătar la o pensiune în Chilia. De 12 ani, doamna gătește în Delta Dunării.

Nu mică a fost surpriza concurentei atunci când cloșurile s-au ridicat și a descoperit faptul că a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 10.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

