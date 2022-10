Chefi la cuțite, 12 octombrie 2022. Georgiana Ionescu a făcut dezvăluiri dureroase. Ce a povestit, cu lacrimi în ochi

În ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 am putut s-o cunoaștem pe Georgiana Ionescu în vârstă de 39 de ani, din București. În timp ce povestea despre viața ei și despre încercările prin care a trecut, femeia a început să plângă.

Georgiana Ionescu a dezvăluit detalii dureroase despre încercările prin care a trecut în viață, la Chefi la cuțite sezonul 10

Concurenta a dezvăluit pentru Irina Fodor faptul că și-a dorit de mult timp să participe la Chefi la cuțite, dar niciodată nu s-a bucurat cu adevărat de susținere din partea fostului soț, ba dimpotrivă, acesta a încercat mereu s-o descurajeze și să-i spună că mâncărurile ei sunt mult prea banale pentru a avea o șansă. Totuși, după divorț, când a reușit să își găsească fericirea alături de un alt bărbat, Georgiana Ionescu a decis să participe la Chefi la cuțite sezonul 10.

Ca să îi impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, doamna a ales să pregătească o rețetă de fasole cu ciolan, servită cu pâine la cuptor.

„Sunt divorțată, am fost căsătorită aproape 18 ani. Am divorțat pentru că așa și-a dorit el. A cunoscut pe cineva și în momentul în care am auzit că își dorește să divorțeze de mine a fost un șoc. Am crezut că nu mi se întâmplă mie lucrul acesta. În urma divorțului a trebuit să plec de acolo în chirie cu doi copii. A fost foarte greu. Îmi cer scuze…Am fost nevoită să plec din casă și să mă mut și să stau în chirie cu copiii. Fata m-a întrebat de ce o duc în altă casă, ea nu știe să stăm aici în chirie. Ea știe că e casa ei. Foarte dureros a fost. Extraordinar de dureros, să se spulbere totul într-o fracțiune de secundă. Prima oară a fost divorțul acum doi ani de zile, nu i-am acordat eu acest divorț. Eu am încercat să discut cu el, am luptat doi ani pentru căsnicie, chiar dacă el nu era cu mine, eram despărțiți. Apoi i-am dat divorțul, fiindcă am realizat că nu poți ține cu forța pe cineva lângă tine”, a dezvăluit concurenta, cuprinsă de lacrimi, la Chefi la cuțite sezonul 10.

Apoi, chefii au degustat din preparat și au fost plăcut impresionați de gustul descoperit în farfurie. Ușile s-au deschis și Georgiana Ionescu și-a făcut apariția în platou. S-a prezentat, a spus că lucrează la Ministerul Turismului și a dezvăluit de unde are pasiunea pentru gătit.

Pentru preparatul său, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au oferit două cuțite și șansa de-a merge mai departe în bootcampul de la Chefi la cuțite sezonul 10.

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

