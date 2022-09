Chefi la cuțite, 12 septembrie 2022. Tobi Ibitoye este nigerianul care le-a pregătit chefilor un preparat „incendiar”

Tobi Ibitoye are 28 de ani, este originar din Nigeria, dar de la 15 ani locuiește în România, unde și-a făcut o familie superbă. Este compozitor și cântăreț și i-a surpins pe chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu cu o supă nigeriană.

De cum au gustat preparatul chefii au exclamat: „Mamăăă! Ce picantă e!”

„E o tochitură gen. Dar de ce e așa de iute? Niște pâine avem și noi?”, a spus Florin Dumitrescu în timp ce gusta din supa nigeriană.

„Eu n-am văzut în România așa ceva. Pare a fi africană”, a spus Sorin Bontea.

Când a intrat în platoul de la Chefi la cuțite, Tobi s-a prezentat și le-a explicat chefilor ce au în farfurii.

Tobi Ibitoye a gătit o supă nigeriană la Chefi la cuțite 2022

„Sunt din Nigeria, dar stau în București din 2009. Am venit cu părinții. Eram minor și am fost forțat să vin cu tata. El a terminat misiunea la ambasadă, a plecat, dar eu am rămas pentru facultate, iar apoi m-am apucat de muzică. Am început cu indie rock, apoi am trecut spre pop”, a povestit concurentul.

Chefii au dorit să vorbească despre preparatul lui Tobi Ibitoye.

„Am mai întâlnit genul ăsta de mâncare unde amestecă tot. Nu țin cont de anumite chestii. Așa o gătesc ei”, a explicat Sorin Bontea, întrebat de Florin Dumitrescu cum de și-a dat seama de originea preparatului.

Întrebat cum se numește prepaprtul său, Tobi a răspuns: „Assorted meat pepper soup. Nu există denumire în nigeriană. Sunt peste 300 de limbi în Nigeria, dar toată lumea vorbește engleza. Am fost colonizați de britanici”.

Tobi Ibitoye a povestit că nu îi e dor de Nigeria, pentru că toată viața a călătorit, iar în prezent are o familie superbă în România.

„Nu mi-e dor de Nigeria. Provin dintr-o familie de diplomați și am plecat în Anglia, apoi în SUA, apoi în România. Deci nu mai am nevoie de un loc să mă simt acasă. Am o soție româncă, din Târgoviște și 2 copii”.

Totuși, când vrea să-și amintească de locul de origine, Tobi gătește preparate nigeriene.

Întrebat de Sorin Bontea de ce a venit la Chefi la cuțite, Tobi a răspuns: „Îmi place foarte mult arta”.

Tobi Ibitoye a primit două cuțite din partea chefilor Bontea și Dumitrescu și un loc în bootcamp, unde chefii abia așteaptă să vadă cum se descurcă și la preparate românești.

