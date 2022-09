Chefi la cuțite, 5 septembrie 2022. Gabriel Drăgușanu, povestea de viață specială care i-a lăsat mască pe chefi: „De ce ai venit?”

Gabriel Drăgușanu are 36 de ani, vine din Germania și este de meserie bucătar, însă povestea lui de viață este una de-a dreptul impresionantă. Acesta s-a născut în Târgoviște, părinții săi locuiesc în Roman, iar el are domiciliul în Ilfov de când s-a căsătorit.

„Am un copil care s-a născut în Italia, iar celălalt în Germania. (...) E complicat, dar locuiesc în Germania acum”, a spus concurentul.

Gabriel Drăgușanu a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a le găti celor trei jurați un preparat neașteptat. Acesta a intrat încrezător în bucătăria show-ului culinar cu o rețetă deosebită: salată orientală cu caracatiță.

„Este o rețetă foarte originală, o rețetă a mea, o combinație între România, Italia, Germania și Grecia. (...) Îmi doresc din tot sufletul să trec mai departe, măcar în etapa battle-urile să simt cum e experiența. Vreau neapărat să ajung într-o echipă, știu că o să fiu concediat, o să îmi pierd locul de muncă, dar nu-i problemă pentru că experiența asta o trăiești o singură dată în viață.”, a mărturisit el.

Gabriel Drăgușanu i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu povestea lui de viață în ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022

Nici bine nu a intrat în platoul sezonului 10 Chefi la cuțite că jurații i-au pus câteva întrebări. Chef Florin Dumitrescu și-a dorit să afle care este motivul pentru care concurentul a vizitat atât de multe țări.

„Cu munca, sunt bucătar din 2005”, a spus el.

Gabriel Drăgușanu și-a „deschis sufletul” în fața chefilor și le-a povestit detalii neașteptate din viața sa. Cei trei jurați au rămas mască la aflarea veștii că bărbatul a fost dealer de droguri în Italia.

„La 18 ani mi-am început aventura de bucătar, în străinătate. Din 2004 până în 2012 am stat în Italia. Toată activitatea mea a fost în bucătărie și pizzerie. (...) Am avut un anturaj destul de rău, eram un dealer de droguri. Am intrat în anturajul greșit... Îmi cumpăram haine, nu aveam unde se le spăl, aruncam hainele murdare și îmi cumpăram altele, să vedeți ce mentalitate aveam atunci. În ziua de azi nu aș mai face asta niciodată. (...) Totul s-a schimbat atunci când banii mei câștigat au început să se ducă pe droguri. Îmi vindeam mie drogurile. Am făcut chestia asta aproape 6 luni”, a povestit concurentul vizibil afectat de perioada respectivă.

„Am dispărut pur și simplu, am plecat la fratele meu. Dacă opream mașina în fața casei, eu acum nu vă mai vorbeam. Mi-au sărit toate drogurile din cap în noaptea în care am văzut poliția în fața casei. Cel mai urât capitol din viața mea.”, a mai adăugat ea.

Gabriel Drăgușanu i-a impresionat pe jurații, motiv pentru care a obținut trei cuțite din partea acestora. Concurentul și-a stăpânit cu greu emoțiile și lacrimile când a văzut decizia juraților.

„Deci nu pot să cred! Nu pot să cred că sunt aici cu trei cuțite în față. Vă mulțumesc!”, a spus el.

