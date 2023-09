Chefi la cuțite, 13 septembrie 2023. Irina Fodor a adus o probă în premieră în arena amuletei! Ce presupune dubla provocare

În ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, chefii se luptă pentru a doua bombă cu mai multe amulete din sezonul 12. Este vorba despre un premiu râvnit de toți cei trei jurați, întrucât bomba conține mai multe amulete cu avantaje esențiale pentru etapa confruntărilor pe echipe.

Ediția 9 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 13 septembrie 2023 aduce un nou joc de amuletă savuros. Lupta pe ringul amuletelor devine din ce în ce mai aprigă și este asemănată de către chef Florin Dumitrescu cu o bătălie intergalactică, nici discursul său nu se abate de la metafora ce a surprins în ediția din această seară:

“Dragă jurnal de bord, suntem departe în Univers. Sunt 25 de zile de când am pierdut legătura cu Pământul. Am gătit pentru aceste amulete care ne îmbunătățesc plutirea în Univers pentru războiul stelar și sunt puțin speriat de faptul că degustători pe care îi avem de fiecare dată pentru aceste amulete vin din galaxii foarte îndepărtate și nu putem să le ghicim gusturile culinare, ei fiind obișnuiți cu tot felul de gusturi neobișnuite pentru noi. E ziua nouă de audiții și zici că suntem pe nava spațială din Alien”, spune chef Florin Dumitrescu.

În bucătărie, Irina Fodor are o masă acoperită cu o pânză neagră, sub care se află surprizele pentru preparatele de azi. Ultima dată, în ediția din 11 septembrie Chefi la cuțite, am putut vedea că aceeași masă “strașnică” i-a pus în mare dificultate pe chefi și au fost provocați să își împartă preparate pentru a-și îngreuna munca.

Irina Fodor pune în joc a doua bombă, la Chefi la cuțite, în ediția 9 din 11 septembrie 2023

Bătălia se anunță cu atât mai aprigă cu cât cea dintâi bombă nu a ajuns în arsenalul niciunuia dintre Chefi, fiind depusă în seif.

Proba de astăzi: Wine pairing & monocrom cu o miză neuștiută de chefi. Cutia este plină cu ceva, însă rămâne de aflat!

Chefii trebuie să gătească astăzi ce vor ei, dar cu vin pentru proba care se numește "Monocrom": "Avem aici fel de feluri de vin, care mai de care minunate, iar preparatul vostru trebuie să se âmperecheze cu unul dina ceste vinuri. Nu e vorba neapărat despre cifre, ci despre culori. Eu vreau să văd în preparatele voastre o singură culoare.Putem avea mici degradeuri, dar nu exagerați".

Pentru ca testul să fie pe măsura recompensei, Irina lansează dubla provocare ce îi ăune în dificultate: ”Suntem în emisiune culinară sau în emisiune de artă?! Ce facem acum, pictăm sau gătim?!”, a fost reacția lui Florin Ivan, la aflarea provocării.

Cel care va încerca să încurce planurile juraților, intrând în competiție, este Chef Florin Ivan. Iar vedeta invitată la degustare este Cristina Ștefania, cea care va trebui să țină cont și dacă Chefii au respectat cerințele Irinei, proba din această seară fiind introdusă în premieră în arena amuletei.

