Chefi la cuțite, 14 martie 2021. Rareș Ștefan, pasionat de robotică și inventator de jocuri, i-a uluit pe chefi cu ce a dezvăluit

„Am zis că dacă tot vin la Chefi la cuțite, atunci să port și eu ceva cu tematica de bucătărie. Și uitați-mă aici cu tunica. Am venit astăzi la Chefi la cuțite pentru că mi-am dorit de foarte mult timp, de pe la vrea șapte ani. Am emoții pentru că este prima dată când apar la televizor, stomacul îmi dansează prin burtă. Astăzi am o surpriză pentru chefi. I-am făcut pe cei trei chefi din piese”, a zis puștiul, extrem de fericit de darul pregătit.

Copilul de doar 9 ani s-a descurcat de minune în bucătărie și a demonstrat că vârsta nu contează, atunci când îți dorești ceva cu adevărat.

„Poate un copil să gătească doar dacă vrea. Și am zis să încerc și eu, să văd dacă e greu sau ușor. Și dacă am văzut că e așa și așa, atunci am zis că eu pot face acest lucru. Eu sunt în clasa a II-a și la școală este perfect. Matematica îmi place mult, fiindcă se potrivește cu robotica, hobby-ul meu. Și religia, pentru că eu cred foarte mult în Dumnezeu. Am o prietenă, ne jucăm aproape în fiecare zi și o cheamă o Naomi. Dar este doar prietenă, mai mult nu. Bine, mi-a plăcut în clasa I de ea, dar acuma nu mi-a mai plăcut. Și acuma nu prea am mai găsit nicio fată, deci sunt cam singur”, a dezvăluit simpaticul puști, spre deliciul tuturor.

Apoi, ușile s-au deschis și puștiul i-a cucerit instant pe chefi cu pasiunea sa pentru bucătărie, dar și pentru robotică și programare.