Chefi la cuțite, 6 septembrie 2022. Ce sacrificii a făcut Izabela Novac de dragul pasiunii sale. Cu ce se ocupă concurenta

Izabela Novac are 22 de ani, vine din Drobeta-Turnu Severin și este antrenoare de tenis. Concurenta s-a înscris în sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a-și depăși limitele, iar cea care a susținut-o în această experiență a fost bunica ei.

Părinții tinerei au fost sceptici în privința participării sale la show-ului culinar, însă acest lucru nu a făcut-o să renunțe. Aceasta a pregătit o rețetă deosebită de paste tunisiene pentru cei trei chefi, rețeta fiind una improvizată.

Izabela Novac a susținută că este pasionată din copilărie de tenis: „Am început tenisul de performanță la vârsta de 9 ani, în orașul meu natal. Eu cred că din iubire pentru tata cred că am început să practic acest sport. Mi-a plăcut foarte mult să fiu pe teren, era un prilej de a vedea lumea și să cunosc, să evoluez. La vârsta de 14 ani eram deja pe locul 67 la juniori în lume.”

„La sfârșitul lui 2021 am fost obligată să renunț la tenis pentru un an. Am avut o problemă cu tendonul stâng, iar ulterior a fost afectat și piciorul drept. Îmi era greu să merg. (...) Vreau să continui cât mă vor ține picioarele să fac ceea ce am făcut, pentru că sportul m-a adus aici.”, a mai adăugat ea.

Izabela Novac a povestit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru pasiunea sa, în ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022

Izabela Novac i-a impresionat pe cei trei chefi cu preparatul său neașteptat, dar și cu o poveste de viață emoționantă. Aceasta le-a dezvăluit juraților Chefi la cuțite că este sportivă de performanță, dar a făcut o mulțime de sacrificii pentru pasiunea sa.

„Am muncit foarte mult și am făcut foarte multe sacrificii. Nu doar eu an făcut sacrificii, ci și părinții mei. De multe ori nici măcar nu stăteam în resorturi când mergeam în turnee. Am dormit și în gura de metrou pentru tenis, în Spania. M-am antrenat pe peretele unui cimitir din Tunisia. Genul acesta de povești mi-au pavat drumul până aici”, a mărturisit concurenta.

Izabela Novac i-a lua prin surprindere pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea cu viața sa demnă de Asia Express.

„Am făcut autostopul. Ne-a lăsat seara pe autostradă și a venit mașina de la Securitate și ne-a luat”, a mai povestit ea, vizibil emoționată.

„Deci tu ai trăit Asia Express, miza fiind tenisul”, a adăugat chef Florin Dumitrescu.

Izabela Novac a reușit să obțină 3 cuțite din partea juraților sezonului 10 Chefi la cuțite.

