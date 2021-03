Chefi la cuțite, 15 martie 2021. Marius Florea i-a distrat pe jurați cu preparatul său neînțeles! Ce a gătit

Tânărul a stat de vorbă cu frumoasa Gina Pistol și i-a mărturisit faptul că ideea de-a veni la îndrăgitul show culinar s-a născut dintr-o pură întâmplare, în timp ce stătea pe Facebook și analiza ideea de-a pleca în străinătate.

Văzând că prietenii și colegii îl iau în râs și nu îl cred pe cuvânt, Marius Florea a decis să se înscrie la „Chefi la cuțite”, ca să demonstreze că toată lumea l-a subestimat.

„Nu credeam că o să vin vreodată pe aici. Eu, la firmă, când mă plictisesc, vreau să mi se acorde atenție, Discutam pe Facebook că plec în Germania, Olanda, Luxemburg…Și, într-o seară, am postat că plec în Germania. Și o colegă de la muncă mi-a zis să las vrăjeala, că nu mă mai crede nimeni. Și am zis perfect, dacă nu mă crede nimeni atunci o să mă înscriu la Chefi la cuțite. Așa mi-a venit. Mă uitam la emisiune și am zis să mă înscriu și eu. Cine se gândea?”, a mărturisit acesta.