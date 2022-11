Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2022. Brigitta și Florica Baboi, dezvăluiri fără reținere la duel. De ce s-au criticat

În ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, concurenți din toate cele trei echipe au intrat la duel după ce banda a adus o egalitate neașteptată.

Înainte de-a porni cronometrul, concurenții au fost puși să aleagă ingrediente pentru adversarii lor și acesta a fost momentul în care Florica Baboi a „atacat-o” pe Brigitta!

Florica Baboi a „atacat-o” pe Brigitta în ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Fiindcă a fost egalitate, Cătălin Scărlătescu și-a trimis la duel toată echipa, în timp ce Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au ales fiecare câte 3 concurenți.

Duelul din ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1, a scos la iveală adevăratele sentimente dintre Florica Baboi iș Brigitta.

„Dragii mei, orice probă individuală se poate trece la CV, căci la finalul ei poți pune pe masă un dish memorabil. Și așa ceva, la Chefi la cuțite, e o victorie personală! Tema testului individual pune pe masă conceptul Bio. Produsele bio sunt realizate doar din ingrediente naturale, fără fertilizatori, elemente modificate genetic, hormoni, antibiotice, pesticide sau stimulatori de creștere. Din respect pentru planetă, consumul produselor bio ajută la menținerea echilibrului ecosistemului, a diversității speciilor și a calității solului. Veți găti ceva bio. Gătiți ceva unic, care să cucerească gusturile chefilor. Puteți face orice main course, cu anumite produse”, a fost vestea complet neașteptată dată de Gina Pistol pentru duel.

Îndrăgita prezentatoare a venit cu bolul la fiecare concurent în parte și apoi au venit cloșurile surpriză, ce au scos la iveală ingredientele cu care trebuie să se gătească.

Spaghete, quinoa, mango, pere, cafea, ceai organic, fulgi de ovăz, somon fume, hokkaido (dovleac), iată ingredientele puse la bătaie de Gina Pistol în duelul din ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite.

În funcție de numărul de pe bilet, fiecare concurent a ales pentru câte un adversar ingredientul impus. Acesta a fost momentul în care au ieșit la iveală și anumite tensiuni între concurenți.

„Flori nu mă prea are la suflet. Eu n-o simpatizez, nu am treabă cu ea, nu am venit să leg prietenii pe viață aici, dar de fiecare dată când a primit ocazia mi-a dat să fac ceva aiurea”, a zis Brigitta, în ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1.

„Mamă, ce mă arde când mă prinde! Dar arde-mă, că și eu o ard de câte ori o prind!”, a zis Flori în testimoniale, după ce i-a dat cafeaua adversarei sale.

Mădălina i-a dat lui Florin spaghetele, spre marea uimire a tuturor. Mădălina a ales pentru Gabriel mango. El, în schimb, a ales pentru Adrian ovăzul. Ce alte ingrediente au primit restul de concurenți?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 34 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 ca să vezi totul.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespectatorii au parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.

Bătălia continuă! Nu rata Marea Finală a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, difuzată pe 1 Decembrie, de la ora 20:30, la Antena 1!