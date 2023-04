Chefi la cuțite, 17 aprilie 2023. Cu ce performanță se mândrește Alexandru Gușă. Ce a făcut concurentul i-a uluit pe jurați

Alexandru Gușă are 38 de ani, este din București și lucrează ca bucătar șef la un restaurant din Capitală. Acesta a dezvăluit că este coleg de serviciu cu chef Cătălin Scărlătescu.

„Domnul Cătălin Scărlătescu m-a descoperit printr-un prieten comun, iar de atunci a fost iubire la prima vedere. Am venit azi să le fac o surpriză chefilor, în special domnului Cătălin Scărlătescu. Cred că va fi surprins pentru că nu i-am spus că voi ajunge, și sper din toată inima să nu mă recunoască după stil”, a mărturisit acesta.

Alexandru Gușă a făcut senzație în ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 17 aprilie 2023, cu preparatul său

Jurații show-ului culinar au savurat cu poftă ceea ce Alexandru Gușă le-a pus pe farfurie. În plus, chef Cătălin Scărlătescu a rămas uluit de apariția colegului său în platoul Chefi la cuțite.

„Ce faci, mă?! El este Alex. E colegul meu că muncește cu mine în cârciumă”, a spus cheful.

„Acum ceva timp a venit la mine să-mi spună că trebuie să plece în Brazilia.”, a mai adăugat chef Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 aprilie 2023. Adrian Hampu i-a surprins pe chefi cu experiența lui de bucătar. Ce a dezvăluit

Alexandru Gușă l-a completat imediat pe jurat: „Am participat la unul dintre seminarele pentru gradele de gastronomie japoneză. Sunt 5 grade, eu am urmat 2 până acum. Au fost 60 de bucătari din 40 de țări, doar 6 am trecut. Când o să termin gradele o să am centura neagră. Acum am centura verde. (...) De 6 ani fac sushi, înainte am cochetat cu bucătăria internațională.”

Chef Florin Dumitrescu a făcut ochii mari la poveștile lui Alexandru Gușă.

„Doamne ferește!”, a fost reacția lui chef Sorin Bontea.

„Dacă îți deschizi școală m-aș înscrie acum!”, i-a spus chef Florin Dumitrescu.

Tot ce trebuie să știi despre Chefi la cuțite, sezonul 11, de la Antena 1

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor avea la fiecare joc de amuletă un adversar care va munci din greu la cel de-al patrulea banc de lucru pentru a le încurca planurile.

Astfel, în noul sezon Chefi la cuțite, ce va putea fi urmărit pe Antena 1 și AntenaPLAY, luptele pentru amuletă se vor da în 4. La fiecare confruntare, Chefii vor avea câte un nou oponent. Degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Toate amuletele care vor fi câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, vor fi depozitate într-un seif, acestea reprezentând premiul care va putea reveni unuia dintre cei trei Chefi în urma bătăliei finale.

Competiția este condimentată și de momentul jurizării preparatelor pentru amuletă: degustarea o va face un invitat celebru, care va decide câștigătorul fără să știe cui aparține farfuria aleasă. Fiecare înfruntare culinară va fi jurizată de o altă vedetă, cei trei Chefi confruntându-se cu riscul ca amuleta să fie acordată celui de-al patrulea adversar.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 aprilie 2023. Cine a câștigat „bomba” de la jocul de amuletă. Anca Dinicu a dat verdictul

Noua dinamică din ringul culinar aduce astfel încă o miză cu greutate în show-ul Chefi la cuțite: toate amuletele care sunt câștigate, de-a lungul audițiilor, de către ceilalți competitori, pot reveni unuia dintre cei trei Chefi, în urma bătăliei finale.

Urmărește sezonul 11 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.