Chefi la cuțite, 17 aprilie 2023. Sebastian Dascălu, fostul concurent de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre viața lui. Ce a spus

Sebastian Dascălu, fostul concurent de la Insula Iubirii, a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor după aventura din Thailanda. Tânărul s-a înscris în sezonul 11 Chefi la cuțite, unde a venit alături de noua iubită.

„Mi-am schimbat traiectoria, mă duc pe artă culinară și las arta emoțională un pic pe pauză. (...) Când m-am întors de la Insula Iubirii am intrat într-o stare de depresie, nu mai avea business-ul, îl pierdusem, pierdusem și ceea ce eu credeam că înseamnă dragoste. Practic nu mai aveam nimic. După vreo 2 luni de haos total m-am oprit destul de rapid la o persoană frumoasă pe care am întâlnit-o și am zis că sunt norocos.”, a dezvăluit acesta despre viața lui după reality show.

Concurentul a mărturisit că s-a înscris la Chefi la cuțite înainte să meargă la Insula Iubirii, semn că este pasionat de gastronomie și arta culinară.

În ediția 10 din sezonul 11 al show-ului culinar de pe 17 aprilie 2023, Sebastian Dascălu s-a decis să gătească pui dulce acrișor cu ananas.

„Sunt romantic, îmi place să gătesc pentru partenera mea, dar și împreună cu ea. Cu siguranță îmi place să conduc bucătăria”, a mai adăugat el.

Deși a întâmpinat probleme în ceea ce privește afacerea sa la întoarcerea din Thailanda, Sebastian Dascălu a pus bazele unui nou business destul de profitor.

„Am un business de turism, mă ocup cu apartamente în regim hotelier în Brașov. Momentan spre 10 plus și creștem, nu ne oprim. (...) Am o capacitate medie de pe 80%. Nu m-am dus să-mi fac reclamă, am mai ajuns la o emisiune la Antena 1. Am participat la Insula Iubirii în urmă cu un an de zile.”, a mai povestit concurentul.

Chefii și-au dorit să afle mai multe detalii despre experiența tânărului din Thailanda, motiv pentru care întrebările nu au întârziat să apară.

„Am participat cu fosta prietenă. Am omis pasiunea din relație, am crezut că putem facem multe lucruri dacă suntem cei mai buni prieteni. Acum suntem în relații bune, asta e cel mai important”, a mai spus el.

