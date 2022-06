Ce a dezvăluit Sebastian după Insula Iubirii sezonul 6. Confesiunea ce i-a uimit din plin pe fanii emisiunii

Sebastian Dascălu a venit la Insula Iubirii sezonul 6 împreună cu Cristina, iubita lui. Totuși, într-un timp relativ scurt, cei doi au ajuns la concluzia că povestea lor de iubire nu este una tocmai perfectă.

După ceremonia finală a focului, cei doi au decis să pună punct relației. Cristina a plecat singură, iar Sebastian a părăsit Insula Iubirii alături de ispita Oana Monea. Totuși, surpriza a venit recent, atunci când concurentul a făcut o dezvăluire neașteptată pe Instagram.

Ce a dezvăluit Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii sezonul 6, după terminarea emisiunii de la Antena 1

La ultimul bonfire, Cristina și Sebastian au dat cărțile pe față și au ajuns la concluzia că relația lor a ajuns la final și că este mai bine pentru fiecare dintre ei să își vadă de propriul drum în viață. Ea a ales să părăsească insula singură, în timp ce el a ales să plece din Thailanda alături de ispita Oana Monea.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Ce s-a întâmplat când Oana și Cristina s-au întâlnit la vilă. Cum a ales Oana să plece de pe insulă

Ulterior, la șase luni după emisiunea Insula Iubirii sezonul 6, s-a aflat faptul că Sebastian și ispita Oana nu s-au mai întâlnit și nu au încercat astfel să vadă dacă pot forma un cuplu, deși mulți dintre fanii emisiunii la asta s-ar fi așteptat. Din spusele ispitei a reieșit faptul că distanța și diferențele mari au contat enorm în acest sens.

Când s-a terminat difuzarea emisiunii, Sebastian Dascălu și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Instagram cu o dezvăluire inedită: a plecat în vacanță, dar fără Oana sau Cristina, semn că în viața lui se întâmplă schimbări și revelații importante.

„Am plecat la Barcelona!!

Nu am plecat cu Oana, nu am plecat nici cu Cristina, pe scurt nu am ales profunzimea și nu am ales nici prospețimea.

Am ales în schimb libertatea🕊 (acel “cadou”primit) de a mă descoperi, de a deschide noi oportunități alături de lecțiile pe care le-am acumulat în ultimul an.

Citește și: Insula Iubirii sezonul 6. Alex s-a dus după Teo și a încercat s-o împace. Ce s-a întâmplat cu ei, la 6 luni de la filmări

Sunt un bărbat împăcat, recunoscător pentru parcursul celor 26 de ani, pentru toți oamenii pe care i-am întâlnit și pentru toate experiențele inedite pe care viața le are prin buzunare pentru mine.

PS : m-am simțit excelent în Barcelona, nu îmi permite Instagram sa postez mai mult de 9 imagini, poate este mai bine așa, unele lucruri mai bine rămân în Barcelona (sau in galeria mea) 🤭”, a scris Sebastian Dascălu de la Insula Iubirii sezonul 6 pe contul său personal de Instagram.

Așa cum era de așteptat, mii de fani au reacționat imediat și au lăsat numeroase comentarii de susținere pentru fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 6.