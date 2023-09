Chefi la cuțite, 17 septembrie 2023. Dorian Florea și-a mărturisit „păcatele” cu lacrimi în ochi. Ce le-a povestit chefilor

Dorian Florea a făcut confesiuni emoționante cu lacrimi pe față în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023. Iată ce mărturisiri a făcut concurentul despre „păcatele” sale, dar și cum au reacționat chefii la povestea lui.

Dorian Florea este concurentul ce a avut curajul să vorbească cu lacrimi în ochi despre cele mai dificile momente din viața lui, în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 17 septembrie 2023.

La vârsta de 38 de ani, bărbatul din Reșița de profesie bucătar ascunde în spatele zâmbetului său o poveste dureroasă. Chiar și chefii au rămas surprinși de confesiunile lui.

Citește și: Chefi la cuțite, 13 septembrie 2023. Ionela Novac i-a emoționat pe chefi cu povestea sa de viață: „Aici nu îți face nimeni rău”

„Pe la vârsta de 15 ani m-am angajat ca ospătar cu acordul părinților pentru că îmi trebuia bani. De mic mi-a plăcut să îmi necăjesc părinții și mai pe toată lumea. Mi-a plăcut viața. Pe la vârsta de 23 de ani mi-am cunoscut frumoasa soție în Italia. Toată lumea i-a zis să nu aibă treabă cu mine că sunt doar un golan. Am încercat să o cuceresc, iar până la urmă a reușit. În prima seară în care am ieșit, am mers la chinezi și am luat un inel cu 5 euro. Așa am cerut-o, iar în trei luni de zile am făcut cununia. Pot să zic că m-a binecuvântat Dumnezeu!”, a mărturisit el, în bucătăria show-ului culinar.

Ce mărturisiri a făcut Dorian Florea în ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 17 septembrie 2023

Concurentul a susținut că a renunțat la meseria de ospătar pentru a ajunge bucătar. Acesta a evidențiat că se simte foarte bine în bucătărie, fiind locul în care își petrece o mare parte a timpului atunci când nu este alături de soția lui.

Dorian Florea a făcut și confesiuni neașteptate despre viața lui: „Am greșit foarte mult față de soția mea. M-am apropiat mai mult decât trebuia de o colegă. Soția mea era gravidă, iar eu am plecat de acasă. Ceea ce i-am făcut soției mele nu e de iertat. Nu cred, și poate zic un lucru mare, nici mama nu m-ar fi iertat!”.

Citește și: Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Daiana Duțu, povești din culisele meseriei de dominatoare. Cum i-a surprins pe chefi

„Anul trecut din iulie, mi-am luat hainele de unde am stat și m-am dus înapoi acasă lângă băiețelul meu, dar și lângă fetița mea. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o soție bună pentru că nu orice femeie trece peste lucrul ăsta ca și cum nu s-ar fi întâmplat. De multe ori cauți cai verzi pe pereți când ai acasă lună și stele. Am fost plecat un an”, a mai adăugat el.

„Mamă...”, a fost reacția chefilor.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.