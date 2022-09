Chefi la cuțite, 26 septembrie 2022. Viorel Dinu are o poveste de viață impresionantă: „Mi-am pierdut picioarele la 7 ani”

Viorel Dinu are 33 de ani și o poveste de viață complet neașteptată. Concurentul a venit în sezonul 10 Chefi la cuțite alături de partenera lui care l-a ajutat să gătească spaghetti allo scoglio pentru cei trei jurați.

Odată ajuns în bucătăria show-ului culinar, Viorel Dinu a povestit că a rămas fără picioare încă din copilărie. La vârsta de 7 ani, acesta și-a pierdut ambele picioare într-un accident grav pe calea ferată.

Citește și: Ce a recunoscut Cătălin Scărlătescu, după ce i-a dat lui Adrian Stroe cuțitul de aur! Fanii au reacționat imediat

„Nu vreau să mă gândesc la faptul că nu am picioare, nu vreau să mă limitez. Am avut un accident la 7 ani, m-a călcat trenul, mă jucam pe șina de tren cu frații și prietenii mei, acolo era locul nostru de joacă. În momentul în care am auzit trenul, noi am fugit spre el, ne-am agățat de el, iar când ma sărit mi-au fost prinse picioarele. (...) Nu știam, mie îmi era frică de mama că mi-am pierdut picioarele. Eram cu două surori, cea mijlocie a văzut tot ce s-a întâmplat, a leșinat de 7 ori. Strigam să îmi aducă picioarele înapoi că mă bate mama, iar ea leșina.

Părinții mei m-au găsit la spital, mama și tata au albit după evenimentul ăsta. Vă dați seama că nu le-a fost deloc ușor. Eram copil și nu conștientizam nimic, nu știam ce urmează să se întâmple în viața mea, am început să îmi fac vise pe jumătate, nu întregi. Nu vreau să mă opresc și sper să o țin tot așa, să visez în continuare. Nu contează dacă n-ai picioare! Contează unde ajungi, nu cum ajungi.”, a dezvăluit concurentul.

Chefii au urmărit captivați povestea de viață a lui Viorel Dinu în ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 26 septembrie 2022

Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Cătălin Scărlătescu au rămas surprinși atunci când Viorel Dinu a intrat în platou. Nici bine nu i-a cunoscut pe cei trei jurați că bărbatul le-a povestit acestora câteva ceva despre viața sa.

Concurentul a dezvăluit că a fost implicat într-un accident grav de tren în copilărie, iar reacțiile chefilor nu au întârziat să apară.

„Cum a fost perioadă de după?”, l-a întrebat chef Cătălin Scărlătescu.

Citește și: Momente memorabile aseară, la Chefi la cuțite: Actrița Doina Teodoru, roast savuros pentru iubitul ei, Chef Cătălin Scărlătescu!

„Am copilărit pe străzi vreo 7 ani de zile... Mi-am făcut prieteni pe stradă pentru că aia mă plăceau, am început să fac unele lucruri nepotrivite pentru a mă integra în comunitatea lor. (...) Am mai avut câteva accidente, sunt lovit la cap, a mai dat și o mașină peste mine, am avut o viața un pic mai zdruncinată. Eu mi-am făcut-o cu mâna mea pentru că eu plecam de acasă. (...) Darul meu e să mă placă lumea!”, a mai povestit Viorel Dinu.

În ciuda întâmplărilor nefericite, concurentul a găsit întoteauna o portiță de scăpare. Acesta a dezvăluit că are permis de conducere și că urmează să devină tată pentru prima oară, lucru care i-a impresionat peste măsură pe cei trei jurați ai show-ului culinar.

Ce momente spectaculoase aduce sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de defășurare a show-ului, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.