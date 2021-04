Chefi la cuțite, 18 aprilie 2021. Georgiana Neda Ebru i-a uluit pe chefi cu dramele pe care le-a trăit

În timp ce a pregătit cu multă grijă și atenție rețeta aleasă, Georgiana Neda Ebru a dezvăluit faptul că s-a apucat de gătit atunci când a devenit mamă pentru prima oară. Ca să-i impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânăra a ales să facă un gulaș cu carne de porc.

Dornică să ofere copiilor săi doar mâncare gustoasă, gătită proaspăt de ea, aceasta a învățat fel și fel de rețete, pe care le pregătește cu dragoste pentru fetițele sale.

Emoționată, tânăra în vârstă de 26 de ani a dezvăluit ce poveste emoționantă de viață are.

„În afară de copiii mei și emisiunea Chefi la cuțite eu nu am avut momente mai fericită. Nici nu-mi vine să cred că sunt aici. Am fost căsătorită cu fostul soț cu care am o fetiță de nouă ani. Acum o altă relație, din care s-a născut a doua fetiță. Prima data m-am apucat de gătit atunci când am devenit mamă, pe la 17 ani. Am născut un copil frumos, bine dezvoltat, am așteptat să crească și înceapă să vorbească. Pe la doi ani jumătate m-am săturat și am căutat pe internet cel mai bun neuropsihiatru. În maxim trei minute mi-a dat diagnosticul de autism infantil, cel mai grav, adică o parte din creier nu funcționează deloc. Am plecat acasă pe jos, cu ea în brațe, și mă certam cu Dumnezeu pe stradă” , a povestit concurenta, cu lacrimi în ochi.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au analizat atent gulașul pregătit de concurentă în ediția 22 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” și aceștia au încercat să ghicească cine ar fi putut găti un astfel de preparat. La masa jurizării s-a lăsat cu momente comice și glume savuroase.

Georgiana Neda Ebru a trăit numeroase drame până la vârsta de 26 de ani

Ajunsă în fața chefilor, concurenta i-a impresionat pe cei trei jurați cu o poveste de viață de-a dreptul uluitoare, demnă parcă de un film de Hollywood!

„Sunt pe jumătate turcoaică, de la tata. El m-a părăsit când aveam cam doi ani și mai mult m-a crescut fratele meu, să vorbesc, să merg, să pășesc. De mică mama era plecată, era pianistă și balerină, ne trimitea bani și avea grijă să nu ne lipsească nimic, și-a dorit să merg la cea mai bună școală din Timișoara. La 9 ani a murit și mama, a fost ucisă. Am dat-o dispărut-o, a fost un șoc pentru mine. A venit Poliția și ne-a pus să o recunoaștem, nu am aflat nici acum cine i-a făcut asta. Fratele apoi s-a căsătorit și eu am rămas la mătușa, care avea un handicap la picior. Mergeam la școală și muream, mă durea să văd copii de mână cu părinți. Anturajul m-a făcut din om neom. La 14 ani am avut o relație cu un om periculos, era pește băiatul. Coșmarul vieții mele a durat 9 luni, apoi am fugit singură la Protecția Copilului și am cerut protecție. Am împlinit 17 ani și am dat de tatăl primei mele fiice. A împlinit doi ani, am fost la cel mai bun neuropsihiatru, care mi-a zis că are autism infantil copilul. Viața mi-a dat palmă după palmă. Au trecut anii, tatăl ei aducea strict de mâncare și restul banilor mergeau la casino. Nu îi păsa de nevoile fetei. Am băgat divorț (…). Actualul soț a acceptat-o pe fiica mea cea mare și asta m-a cucerit. A doua fetiță e sănătoasă, mi-a data putere mai multă”, a mărturisit tânăra.