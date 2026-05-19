Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Chef Orlando a scos în joc o nouă amuletă. La ce au fost supuși concurenții echipelor adverse

Chef Orlando a provocat haos în competiție după ce a folosit una dintre ultimele sale amulete. Concurenții au fost obligați să gătească într-o ediție tensionată.

Momente pline de surprize după ce Chef Orlando a scos în joc o nouă amuletă. La ce au fost supuși concurenții echipelor adverse | Antena 1

Se strâng rândurile, iar competiția devine din ce în ce mai acerbă pe măsură ce concurenții se apropie de marea finală. Până atunci însă, mai sunt câteva bătălii de trecut, iar chefii sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun alături de echipele lor.

Chefi la cuțite, 19 mai 2026. Chef Orlando a scos în joc o nouă amuletă

Ediția din 10 mai pare să fie una de bun augur pentru Chef Orlando, care a început cu dreptul și a câștigat mini-jocul Irinei. Avantajul obținut i-a permis să aleagă tipul de textură pe care urmau să îl aibă preparatele celorlalte echipe.

După pierderea dureroasă suferită ieri de echipa Gri, Chef Orlando trebuie acum să se descurce cu doar doi concurenți. După proba individuală de luni, 18 mai, Darius a fost eliminat din echipa sa, astfel că în această seară Chef Orlando a intrat în competiție alături de Pita Said și Vladimir Andrei Popa.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Chefi la cuțite | Sezonul 17. Reacții intense la degustare! Unele preparate cuceresc jurații, altele îi dezamăgesc

În ciuda numărului redus de concurenți, Chef Orlando și-a jucat din plin șansa și a decis ca echipa sa să pregătească preparate cu texturi crocante. Mai mult, acesta a folosit una dintre ultimele sale două amulete pentru a-și avantaja echipa și a destabiliza jocul adversarilor.

„Mamă, gata, fac semnul crucii”, a spus Chef Richard în momentul în care Chef Orlando și-a anunțat amuleta.

La ce au fost supuși concurenții echipelor adverse

„Ai puterea să obligi concurenții celorlalte trei echipe să gătească în ștafetă, unul câte unul, la intervale de câte 5 minute. Primele 10 minute și ultimele minute ale probei nu se pun”, a anunțat Chef Orlando.

„Măcar echilibrez puțin situația și sper să funcționeze”, a mai spus acesta, conștient de dezavantajul numeric al echipei sale.

Concurenții celorlalte echipe au fost nevoiți să respecte regula impusă de amuletă pentru a evita penalizările. Astfel, aceștia au gătit pe rând, în stil ștafetă, ceea ce a creat un adevărat haos în platou. Tensiunea a crescut pe măsură ce echipele s-au apropiat de finalul probei.

Concurenții au avut de pregătit două preparate cu textura aleasă de Chef Orlando, iar degustătorii au așteptat cu sufletul la gură să descopere surprizele culinare pregătite în această seară.

După victoria istorică obținută de Chef Richard în episodul trecut, echipele s-au mobilizat și au încercat să impresioneze cu cele mai gustoase și apetisante preparate.

Citește și: Chefi la cuțite | Sezonul 17. Cine sunt cei 4 membri ai echipei lui chef Orlando Zaharia