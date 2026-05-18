Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii

Cristina Petre a primit o scrisoare neașteptată de dragoste de la fostul ei partener, Andrei Rotaru. După o despărțire dureroasă, se pare că Andrei și-a dorit împăcarea cu fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Acesta nu a putut sta prea mult departe de femeia pe care încă o iubește și a făcut un gest emoționant. Din păcate pentru el, Cristina nu s-a lăsat impresionată prea mult de această declarație publică de iubire.

Andrei și Cristina au participat împreună la Insula Iubirii, sezonul 8. Cei doi nu au trecut testul relației, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat în timpul emisiunii. După filmări au divorțat, însă ulterior au decis să își mai acorde o șansă.

Pentru o perioadă părea că lucrurile merg din ce în ce mai bine între ei, însă relația lor a ajuns din nou într-un impas. Astfel, Cristina și Andrei au ajuns din nou în pragul unei despărțiri.

Andrei Rotaru nu pare însă pregătit să renunțe definitiv la relația lor. Acesta i-a trimis Cristinei o scrisoare de dragoste în care și-a exprimat dorința de împăcare.

„Cristinelul meu… Cuvintele mele le simți fără să ți le spun, ești aproape… înăuntrul meu și în afară. «Te iubesc» este semnătura mea pentru tine”, sunt cuvintele scrise de Andrei pentru Cristina pe conturile de social media.

Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii

Scrisoarea a ajuns și la Cristina, însă răspunsul ei nu a fost cel pe care Andrei îl aștepta. Fosta concurentă de la Insula Iubirii i-a transmis clar că își dorește să meargă mai departe și să își continue viața fără o nouă împăcare.

„Andrei, am primit mesajul tău. Să știi că am luat o decizie în ceea ce privește relația dintre noi. Este una gândită și simțită profund, dar asta nu înseamnă că nu mai țin la tine.

Îmi doresc din suflet să te faci bine, să lupți pentru tine și pentru liniștea ta. Mă rog mult pentru tine și sper să găsești puterea de care ai nevoie. Ce am trăit noi nu se șterge și va avea mereu un loc important în sufletul meu. Ai grijă de tine”, a fost mesajul transmis de Cristina.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, nu a mai făcut alte declarații despre scrisoarea primită de la fostul ei partener.