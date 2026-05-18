Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii

Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii

Cristina Petre a primit o scrisoare de dragoste de la fostul partener, Andrei Rotaru. Ce răspuns i-a oferit fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 18 Mai 2026, 22:51 | Actualizat Luni, 18 Mai 2026, 22:56
Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii | Antena 1/AI
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cristina Petre a primit o scrisoare neașteptată de dragoste de la fostul ei partener, Andrei Rotaru. După o despărțire dureroasă, se pare că Andrei și-a dorit împăcarea cu fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru

Acesta nu a putut sta prea mult departe de femeia pe care încă o iubește și a făcut un gest emoționant. Din păcate pentru el, Cristina nu s-a lăsat impresionată prea mult de această declarație publică de iubire.

Andrei și Cristina au participat împreună la Insula Iubirii, sezonul 8. Cei doi nu au trecut testul relației, iar povestea lor de dragoste s-a încheiat în timpul emisiunii. După filmări au divorțat, însă ulterior au decis să își mai acorde o șansă.

Articolul continuă după reclamă

Pentru o perioadă părea că lucrurile merg din ce în ce mai bine între ei, însă relația lor a ajuns din nou într-un impas. Astfel, Cristina și Andrei au ajuns din nou în pragul unei despărțiri.

Andrei Rotaru nu pare însă pregătit să renunțe definitiv la relația lor. Acesta i-a trimis Cristinei o scrisoare de dragoste în care și-a exprimat dorința de împăcare.

„Cristinelul meu… Cuvintele mele le simți fără să ți le spun, ești aproape… înăuntrul meu și în afară. «Te iubesc» este semnătura mea pentru tine”, sunt cuvintele scrise de Andrei pentru Cristina pe conturile de social media.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii

Scrisoarea a ajuns și la Cristina, însă răspunsul ei nu a fost cel pe care Andrei îl aștepta. Fosta concurentă de la Insula Iubirii i-a transmis clar că își dorește să meargă mai departe și să își continue viața fără o nouă împăcare.

„Andrei, am primit mesajul tău. Să știi că am luat o decizie în ceea ce privește relația dintre noi. Este una gândită și simțită profund, dar asta nu înseamnă că nu mai țin la tine.

Citește și: Cum explică Andrei Rotaru despărțirea de soție. Declarațiile după ce Cristina l-a dat dispărut

Îmi doresc din suflet să te faci bine, să lupți pentru tine și pentru liniștea ta. Mă rog mult pentru tine și sper să găsești puterea de care ai nevoie. Ce am trăit noi nu se șterge și va avea mereu un loc important în sufletul meu. Ai grijă de tine”, a fost mesajul transmis de Cristina.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, nu a mai făcut alte declarații despre scrisoarea primită de la fostul ei partener.

Sorin Grindeanu, în direct, la Observator 19. Rezultatul consultărilor de la Cotroceni și răspunsuri pentru viitorul rom...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Observatornews.ro Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic Sorin Grindeanu, interviu exclusiv la Observator: Bolojan e un fel de zombie politic
Antena 3 O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție  O casă în valoare de 3 milioane de euro este oferită în mod gratuit de proprietar, cu o singură condiție 
SpyNews Dana Roba explică de ce domnul căruia îi făcea masaj nu purta lenjerie intimă! Imaginile au stârnit valuri de reacții Dana Roba explică de ce domnul căruia îi făcea masaj nu purta lenjerie intimă! Imaginile au stârnit valuri de reacții
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Sorin Grindeanu, în direct, la Observator 19. Rezultatul consultărilor de la Cotroceni și răspunsuri pentru viitorul românilor
Sorin Grindeanu, în direct, la Observator 19. Rezultatul consultărilor de la Cotroceni și răspunsuri pentru...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat recent
Ce au făcut Rareș Cojoc și Andreea Popescu, cu gândul la copiii lor! Ce „secret” s-a aflat recent
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI BZI
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați Jurnalul
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x