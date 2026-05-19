Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision

Alexandra Căpitănescu a reacționat după Eurovision 2026, unde România a luat locul 3. Artista a comentat votul juriului din Republica Moldova.

Alexandra Căpitănescu a reușit o performanță uluitoare la Eurovision 2026. Românca noastră a reprezentat cu mândrie țara și a reușit să se claseze pe locul numărul 3 cu piesa „Choke Me”.

Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova

Recent, Alexandra a reacționat la discuțiile care au apărut în urma punctajului oferit de juriul din Republica Moldova. Mulți s-au arătat nemulțumiți de punctajul mic pe care România l-a primit de la vecinii noștri.

Artista a transmis un mesaj lung pe conturile sale de social media. Ea a ținut să sublinieze că nu consideră că decizia celor șapte membri ai juriului reflectă poziția reală a publicului de peste Prut.

Discuțiile aprinse au pornit de la diferența vizibilă dintre punctajele acordate de cele două țări. România a oferit Republicii Moldova 10 puncte, în timp ce Republica Moldova a acordat României doar 3 puncte.

Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision

Alexandra a luat atitudine și a publicat un mesaj lung pe contul său de Instagram. În secțiunea de story, ea a transmis un mesaj în numele său și al echipei sale:

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au nicio vină, ba din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des!”, a spus artista online.

Cântăreața a declarat că nu este deranjată de modul în care juriul din Republica Moldova a votat. Ba mai mult, a subliniat că nu este corect ca populația Republicii Moldova să fie asociată doar cu votul juriului. Mesajul său a fost aplaudat de urmăritorii ei din online și a devenit viral într-un timp scurt pe rețelele de social media.