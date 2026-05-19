Mesajul lui chef Richard Abou Zaki după victoria istorică de la Chefi la cuțite: „Fin, elegant și frumos. Pentru toată viața”

Chef Richard Abou Zaki a transmis un mesaj profund după victoria istorică a echipei pe care o conduce la Chefi la cuțite. Tunicile bordo au primit toate farfuriile de la degustători, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în cadrul show-ului clinar.

Toți degustătorii din ediția de la Chefi la cuțite de pe 18 mai au oferit votul echipei bordo, așa că tunicile conduse de chef Richard Abou Zaki au câștigat în unanimitate cu un 11 perfect.

Nu s-a mai întâmplat niciodată ca o echipă să câștige un battle cu 11 farfurii din 11 posibile, așa că chef Richard și concurenții săi au fost nespus de fericiți pentru premiera pe care au bifat-o împreună.

„Pentru prima oară în istoria Chefi la cutite: 11 farfurii pentru aceeași echipă!

Un battle câștigat cu cel mai mare simț al responsabilității, al echipei și al pasiunii.

Echipa Bordeaux, în seara asta, a atins apogeul, și sunt fericit că am făcut-o împreună!

Fin, elegant și frumos. Pentru toată viața. Va imbratisez pe toți!”, a transmis chef Richard Abou Zaki după victoria istorică.

Echipa lui chef Richard a gătit impecabil Spaghetti Pomodoro din serialul „The Bear” și Boeuf Bourguignon din filmul „Julie & Julia” și i-a impresionat pe degustătorii actori.

Itina Fodor i-a felicitat din toată inima: „Este premieră la Chefi la cuțite. Nu s-a întâmplat niciodată unanimitate a degustătorilor”, le-a spus prezentatoarea.

Concurenții echipei bordo au mărturisit că își vor aminti de seara acestei victorii toată viața. Cu toții i-au felicitat și au recunoscut că au avut într-adevăr un preparat demn de o victorie în unanimitate de voturi.

„E unul dintre momentele cele mai emoționante din toate sezoanele. E un rezultat al muncii grele și implicării maxime. E un rezultat al întregii echipe”, a spus chef Richard vizibil emoționat, după ce banda a adus rând pe rând cele 11 farfurii.