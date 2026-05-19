Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arată. Accesul publicului e interzis

Unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arată. Accesul publicului e interzis

Te-ai întrebat unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arăta? Accesul publicului e interzis și acea zonă e păzită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 13:58 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 14:04
Familai lui Michael Jackson a vrut ca mormântul lui să fie păzit | Getty Images
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009 și a fost înmormântat pe data de 3 septembrie, după ce trupul lui a trecut prin 2 autopsii, una cerută de autorități și cealaltă de familia sa.

Cu milioane de fani în întreaga lume, Jackson a fost considerat unul dintre cei mai importanți artiști din toate timpurile, scrie Time.

Tocmai pentru că moartea sa a iscat o mișcare globală, familia a insistat ca înmormântarea să fie privată, într-o locație bine păzită.

Deși mulți cred că Jackson se odihnește pe faimoasa sa propietate Neverland, trupul său se află în altă locație.

Articolul continuă după reclamă

Unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arată

Mormântul lui Michael Jackson se află în Marele Mausoleu din Forest Lawn Memorial Park, descris drept „locul său final de odihnă”. Locul e cunoscut drept locul de veci pentru numeroase alte vedete, motiv pentru care zona e bine păzită.

În plus, mausoleul are un design excentric, cu opere de artă clasică, ce i-ar fi plăcut celebrului artist, susține famila.

„Securitatea a fost extrem de importantă în decizia finală,” a declarat o sursă apropiată familiei. „Randy Jackson s-a ocupat să inspecteze toate aceste locuri și a colaborat cu familia pentru a se asigura că Michael va fi protejat permanent. Asta a fost prioritatea principală.”

La un moment dat, membrii familiei au discutat chiar posibilitatea ca Michael să fie înmormântat la proprietatea sa Neverland. Fratele său Jermaine i-a spus lui Larry King că Neverland ar fi fost locul ideal.

„Sunt preocupat doar de siguranță și de liniștea locului,” a spus Jermaine. Însă nu toți membrii familiei Jackson erau de acord. În 2005, poliția a percheziționat proprietatea în căutare de dovezi pentru procesul său de molestare.

Citește și: Fiica lui Michael Jackson, de-o frumusețe răpitoare la 27 de ani. A fost surprinsă fără machiaj și filtre

Forrest Lawn e locul de veci pentru mai multe vedete, precum Jimmy Stewart, Spencer Tracy, Sammy Davis Jr., Errol Flynn și George Burns împreună cu soția sa, Gracie Allen. Humphrey Bogart și Mary Pickford se află la doar câțiva metri unul de celălalt, într-o grădină împrejmuită și încuiată.

Pe domeniu există capele inspirate de biserici europene celebre, precum „Wee Kirk o’ the Heather”, unde Ronald Reagan s-a căsătorit cu Jane Wyman în 1940. În alte zone se găsesc replici ale sculpturilor David și La Pieta ale lui Michelangelo.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Piesa centrală a Marelui Mausoleu e o imensă versiune din vitralii a uneia dintre operele preferate ale lui Jackson din Renaștere, Cina cea de Taină de Leonardo da Vinci. Michael avea o versiune a tabloului și la Neverland, unde Hristos fusese înlocuit chiar de el, iar apostolii de figuri precum Walt Disney, Elvis Presley, John F. Kennedy și Albert Einstein.

Marele Mausoleu e inspirat arhitectural de Campo Santo din Genova, Italia, și include 11 terase. Fiecare poartă numele unei flori și adăpostește propriile celebrități. Michael Jackson a fost înmormântat pe Holly Terrace, aproape de Clark Gable, Jean Harlow și Carole Lombard. De asemenea, nu va fi departe de comediantul Red Skelton, cu care se împrietenise în trecut.

Imagini cu mausoleul au devenit virale pe Internet

Pentru că mausoleul e locul de veci pentru atât de multe vedete, zona e foarte bine păzită. Tocmai pentru a evita situații în care fanii înfocați ar aglomera zona sau alte incidente mai periculoase.

Membrii familiilor și proprietarii de cripte trebuie să treacă prin puncte păzite sau uși monitorizate video pentru a-și vizita rudele.

În ciuda acestor restricții, pe Internet au apărut mai multe imagini cu celebrul mausoleu. Unele dintre video-urile publicate pe TikTok au strâns milioane de vizualizări.

Roger Sinclair, un istoric al cimitirelor care și-a cumpărat și el un loc în Marele Mausoleu, spune că nu s-a simțit binevenit nici măcar ca viitor ocupant.

Citește și: Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei

„Mă uitam la locul lui Travis Banton, un designer de costume aflat lângă W.C. Fields. Imediat au apărut 2 agenți de pază în costume. M-au escortat afară,” susține Sinclair. „Sunt proprietar acolo, dar nu eram exact la parcela mea. Nu e un loc unde să te plimbi fără scop. Există camere și dispozitive audio peste tot.”

Sinclair își amintește o perioadă în care zona era mult mai accesibilă. Paznicii povestesc că, în urmă cu decenii, un vandal a furat o literă din alamă de pe placa unei celebrități. De atunci, anumite secțiuni au fost încuiate sau atent monitorizate.

„Există camere și dispozitive audio peste tot”, adaugă Sinclair.

Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Observatornews.ro Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt
Antena 3 Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
SpyNews Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii
Cristina Petre, scrisoare de dragoste de la Andrei Rotaru. Ce i-a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Sorin Grindeanu, în direct, la Observator 19. Rezultatul consultărilor de la Cotroceni și răspunsuri pentru viitorul românilor
Sorin Grindeanu, în direct, la Observator 19. Rezultatul consultărilor de la Cotroceni și răspunsuri pentru...
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal
Afra Saraçoğlu nu mai face parte din distribuția celui mai nou serial în care juca rolul principal Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost refuzată viza de SUA
Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“
Acuzații grave lansate de Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan se află în campanie prezidențială!“ BZI
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături arme de 11 miliarde de dolari
Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături... Jurnalul
Andreea Bălan și Petrișor Ruge se despart profesional după aproape 20 de ani de colaborare. Schimbare majoră în echipa artistei
Andreea Bălan și Petrișor Ruge se despart profesional după aproape 20 de ani de colaborare. Schimbare majoră în... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe
Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x