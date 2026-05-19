Unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arată. Accesul publicului e interzis

Te-ai întrebat unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arăta? Accesul publicului e interzis și acea zonă e păzită.

Familai lui Michael Jackson a vrut ca mormântul lui să fie păzit | Getty Images

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009 și a fost înmormântat pe data de 3 septembrie, după ce trupul lui a trecut prin 2 autopsii, una cerută de autorități și cealaltă de familia sa.

Cu milioane de fani în întreaga lume, Jackson a fost considerat unul dintre cei mai importanți artiști din toate timpurile, scrie Time.

Tocmai pentru că moartea sa a iscat o mișcare globală, familia a insistat ca înmormântarea să fie privată, într-o locație bine păzită.

Deși mulți cred că Jackson se odihnește pe faimoasa sa propietate Neverland, trupul său se află în altă locație.

Articolul continuă după reclamă

Unde se află mormântul lui Michael Jackson și cum ar arată

Mormântul lui Michael Jackson se află în Marele Mausoleu din Forest Lawn Memorial Park, descris drept „locul său final de odihnă”. Locul e cunoscut drept locul de veci pentru numeroase alte vedete, motiv pentru care zona e bine păzită.

În plus, mausoleul are un design excentric, cu opere de artă clasică, ce i-ar fi plăcut celebrului artist, susține famila.

„Securitatea a fost extrem de importantă în decizia finală,” a declarat o sursă apropiată familiei. „Randy Jackson s-a ocupat să inspecteze toate aceste locuri și a colaborat cu familia pentru a se asigura că Michael va fi protejat permanent. Asta a fost prioritatea principală.”

La un moment dat, membrii familiei au discutat chiar posibilitatea ca Michael să fie înmormântat la proprietatea sa Neverland. Fratele său Jermaine i-a spus lui Larry King că Neverland ar fi fost locul ideal.

„Sunt preocupat doar de siguranță și de liniștea locului,” a spus Jermaine. Însă nu toți membrii familiei Jackson erau de acord. În 2005, poliția a percheziționat proprietatea în căutare de dovezi pentru procesul său de molestare.

Citește și: Fiica lui Michael Jackson, de-o frumusețe răpitoare la 27 de ani. A fost surprinsă fără machiaj și filtre

Forrest Lawn e locul de veci pentru mai multe vedete, precum Jimmy Stewart, Spencer Tracy, Sammy Davis Jr., Errol Flynn și George Burns împreună cu soția sa, Gracie Allen. Humphrey Bogart și Mary Pickford se află la doar câțiva metri unul de celălalt, într-o grădină împrejmuită și încuiată.

Pe domeniu există capele inspirate de biserici europene celebre, precum „Wee Kirk o’ the Heather”, unde Ronald Reagan s-a căsătorit cu Jane Wyman în 1940. În alte zone se găsesc replici ale sculpturilor David și La Pieta ale lui Michelangelo.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Piesa centrală a Marelui Mausoleu e o imensă versiune din vitralii a uneia dintre operele preferate ale lui Jackson din Renaștere, Cina cea de Taină de Leonardo da Vinci. Michael avea o versiune a tabloului și la Neverland, unde Hristos fusese înlocuit chiar de el, iar apostolii de figuri precum Walt Disney, Elvis Presley, John F. Kennedy și Albert Einstein.

Marele Mausoleu e inspirat arhitectural de Campo Santo din Genova, Italia, și include 11 terase. Fiecare poartă numele unei flori și adăpostește propriile celebrități. Michael Jackson a fost înmormântat pe Holly Terrace, aproape de Clark Gable, Jean Harlow și Carole Lombard. De asemenea, nu va fi departe de comediantul Red Skelton, cu care se împrietenise în trecut.

Imagini cu mausoleul au devenit virale pe Internet

Pentru că mausoleul e locul de veci pentru atât de multe vedete, zona e foarte bine păzită. Tocmai pentru a evita situații în care fanii înfocați ar aglomera zona sau alte incidente mai periculoase.

Membrii familiilor și proprietarii de cripte trebuie să treacă prin puncte păzite sau uși monitorizate video pentru a-și vizita rudele.

În ciuda acestor restricții, pe Internet au apărut mai multe imagini cu celebrul mausoleu. Unele dintre video-urile publicate pe TikTok au strâns milioane de vizualizări.

Roger Sinclair, un istoric al cimitirelor care și-a cumpărat și el un loc în Marele Mausoleu, spune că nu s-a simțit binevenit nici măcar ca viitor ocupant.

Citește și: Fiul lui Michael Jackson, Prince, s-a logodit. Cum arată viitoarea soție, cu care va duce mai departe numele familiei

„Mă uitam la locul lui Travis Banton, un designer de costume aflat lângă W.C. Fields. Imediat au apărut 2 agenți de pază în costume. M-au escortat afară,” susține Sinclair. „Sunt proprietar acolo, dar nu eram exact la parcela mea. Nu e un loc unde să te plimbi fără scop. Există camere și dispozitive audio peste tot.”

Sinclair își amintește o perioadă în care zona era mult mai accesibilă. Paznicii povestesc că, în urmă cu decenii, un vandal a furat o literă din alamă de pe placa unei celebrități. De atunci, anumite secțiuni au fost încuiate sau atent monitorizate.

„Există camere și dispozitive audio peste tot”, adaugă Sinclair.