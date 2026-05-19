Chefi la cuțite, lider de audiență. Verdict în premieră la bătălia de ieri

Chef Richard și echipa lui au scris istorie la Chefi la cuțite, obținând 11 farfurii la bătălia culinară de ieri seară.

Este pentru prima dată, în toate sezoanele show-ului gastronomic, când o echipă obține numărul maximum de voturi pentru preparatele sale – a fost, așadar, unanimitate printre jurați, într-o ediție care și-a păstrat supremația în topul audiențelor pe toate segmentele de public. Diseară, competiția continuă aprig cu penultima confruntare între echipe, iar Chef Orlando, rămas cu doar doi oameni, se apără lansând o amuletă care-i va bulversa pe adversari.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 00:06, Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.7 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.1 puncte de rating și 17% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 14.1% cotă de piață.

Şi la nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.4 rating și 17.9% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, Pro TV, a înregistrat 4.5 puncte de rating și 14.6% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul întregii zile pe publicul comercial (02:00 – 26:00), cu 2.1 puncte de rating și 19.4% cotă de piață. Antena 1 a ocupat primul loc în topul audiențelor la nivelul publicului comercial și în Prime Time (19:00 – 24:00), cu 5 puncte de rating și 21.7% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV a înregistrat 4.4 puncte de rating și 19.3% cotă de piață.

Echipa lui Chef Richard s-a bucurat ieri de o victorie fără precedent: toate farfuriile acordate de invitații la degustare au avut culoarea bordo. Așadar, bătălia a fost câștigată cu unanimitate de voturi – însă asta nu l-a ajutat pe Florinel să scape de amenințarea probei individuale, la care a fost nevoit să participe după ce a absentat motivat la provocarea eliminatorie precedentă la care intrase echipa sa. Așa se face că aseară, Florinel și colegii lui au trecut de la extaz la agonie – întrucât, în timpul probei, concurentul a avut un blocaj din cauza emoțiilor, ajungând în ipostaza de eliminare. Alături de el, în aceeași situație, s-au aflat încă doi concurenți: Darius, din echipa gri și Alex, din echipa verde. Ei au părăsit concursul – dar Florinel a primit a doua șansă, într-un moment extrem de emoționant, când Chef Richard a folosit amuleta care i-a dat puterea să-l salveze de la eliminare.

Competiția continuă aprig în această seară cu penultima confruntare culinară a echipelor din sezonul 17. Se trece la un nivel superior de dificultate – la degustare vin medici stomatologi, iar tema potrivită pentru ei devine o provocare specială pentru echipele care vor avea de gătit preparate cu diferite texturi: cremos, aerat, crocant sau gelificat? Întrecerea va fi semnificativ îngreunată după ce Chef Orlando va suna alarma amuletei: rămas cu doar doi oameni după plecarea lui Darius, juratul va face o mișcare strategică, schimbând dinamica la bancurile adverse. Cum se vor descurca echipele și cine va câștiga întrecerea gastronomică telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.